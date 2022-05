Así fueron las últimas horas del fiscal Marcelo Pecci antes de ser asesinado en Cartagena

RCN Mundo consiguió en exclusiva las declaraciones de un compañero de trabajo y amigo de Claudia Aguilera, la viuda del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien reveló las últimas horas de la pareja en Cartagena, así como detalles de lo ocurrido el día del asesinato en la zona insular de Cartagena, donde pasaban la luna de miel.

Se trata de Óscar Loguera, periodista de Unicanal 12 y Radio Uno en Paraguay, medio en el que también labora la esposa del asesinado fiscal. Loguera contó la conversación que sostuvo con Claudia y el mensaje que ella envió a la prensa colombiana.

"Llegaban rumores a Paraguay, justo yo estaba con la directora de comunicaciones de la Fiscalía de Paraguay, y a mí lo primero que se me da es por llamar a Claudia y me contestó llorando confirmando lo sucedido”, relató.

Lea también: Poco a poco se van conociendo más detalles del crimen que conmocionó a Colombia y Paraguay

Agregó que, “la verdad no sabía cómo reaccionar, porque, lo primero que uno se le ocurre como periodista es buscar la entrevista y en este caso sólo se me ocurrió preguntarle que qué necesitaba y me dijo que buscara a su hermana, porque ella se encontraba sola y ahí duró por lo menos media hora sola, sin nadie cerca ni quien la contenga y con Marcelo tendido en el suelo ya evidentemente muerto”.

El periodista aseguró que la esposa del fiscal Marcelo Pecci se encuentra muy golpeada, cuando logró verla, solo hubo lagrimas y palabras que expresaban su intenso dolor; también mensaje para los colegas de Colombia que durante los últimos días la han llamado.

“Hoy ha estado aparentemente mejor, aunque muy golpeada con todo esto que ha pasado, por todo lo que va a implicar de aquí en adelante. Ella me pidió que le dijera a todos los medios de comunicación y la prensa colombiana que lamentaba no poder tener el valor porque ya le cuesta mucho y también tiene temor emocionalmente de contar algo que afecte conducir a la captura de los responsables”, sostuvo.

Le puede interesar: Nosotros alquilamos el aparato sin saber qué iban a hacer: habitante en Barú

Durante la conversación sostenida con Aguilera, le contó detalles de lo ocurrido y le pidió los diera a conocer a la opinión pública.

“Ese día era el último día de luna de miel de ellos. Me contó que se levantaron a las seis de la mañana, bajaron a desayunar y subieron a la habitación, se quedaron ahí a dormir un poco y luego Marcelo bajó a hacer la reserva de la reposera, porque, como hay tantos huéspedes en el resort, es necesario reservar”.

Añadió que “ellos bajan, hacen playa y cuando llega el momento de volver a la habitación ocurren los hechos”. “Él se levanta, camina hacia la playa, un poco sobre el agua, se devuelve, se sacude la arena y queda de pie. Estaba de lado un poco de perfil y de repente ella escucha las detonaciones que fueron dos o tres”, relató el periodista.

Puede interesarle: Se conocen videos del momento previo al asesinato del fiscal Pecci en Barú

“Dice que vio dos heridas en el cuerpo de su marido, una cerca del cuello y otra en el costado. Un médico que se encontraba en el lugar le dijo que le pusiera una toalla para parar la herida, para que no siguiera sangrando”, indicó.

Claudia le expresó a su amigo lo difícil que fue el momento. “Lo que recuerda es que vio a uno de ellos mientras escapaba y mucha gente quiso reaccionar, gritaban atrápenlo, atrápenlo y ellos nuevamente prendieron fuego para cubrir sus vidas”, contó.

“Suben nuevamente a la moto acuática y se dan a la huida. Todo eso ocurrió en menos de 15 minutos”, le expresó la viuda a su compañero.

También puede leer: Asesinos del fiscal paraguayo pagaron $200 mil por el alquiler del jet sky que usaron para el crimen

El periodista contó además que entre lagrimas ella solo les hizo una petición, “Ella nos pidió que la cuidemos mucho por su seguridad, que es su principal preocupación. Por eso se determinó no dar información sobre su llegada y esas cosas”.

Aseguró el amigo de la pareja del fiscal Pecci que “la relación de ellos no era de mucho tiempo. Eso en Paraguay fue muy mediático. Solo este año se conoció, pero ellos estaban muy enamorados. Habían mantenido en reserva por todo aquello del trabajo de los dos, pues ella es periodista y él de un alto cargo”.

Sobre el trato del fiscal hacia ella, detalló que “él la cuidaba mucho. Incluso este viaje se dio precisamente cuidando que ella tuviera un plan tranquilo, que no afectara el embarazo, pues recién habían confirmado su estado de embarazo y estaban muy feliz”.

También contó que los comentarios en redes sociales, cuestionándole por sus publicaciones y estados de Instagram, detallando el viaje y cada lugar que visitaban, le había afectado.

“Ella se sintió muy mal con los comentarios de algunos por sus publicaciones y aclara que Marcelo sabía cada cosa que ella publicaba y no le molestaba, porque en realidad él no tenía amenazas, no temía por su seguridad. Ellos estaban muy tranquilos, de hecho jamás pidieron seguridad a las autoridades de Colombia”.

La esposa del fiscal antimafia viajó a Paraguay a encontrarse con su familia, mientras el cuerpo de Marcelo Pecci permanece en una funeraria de Cartagena, esperando se complete todo el trámite. Se tiene previsto que el féretro llegue a su país, el sábado en horas de la tarde.