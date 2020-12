Así será el toque de queda y ley seca en el Atlántico

Las alcaldías de los municipios del Atlántico establecieron de manera conjunta las medidas para evitar aglomeraciones y faltas sanitarias, en medio de la celebración de la Nochebuena. A su vez, los mandatarios del área metropolitana acordaron su propio plan.

Sin embargo, algunos alcaldes decidieron desmarcarse al hacer uso de sus facultades para aumentar o disminuir la intensidad de la restricción. En consecuencia quedaron así las medidas:

Malambo: toque de queda desde las 11 de la noche de este jueves 24 hasta las 6 a.m. del 25 y lo implementan de nuevo a las 11 p.m. del 25 hasta las 6 a.m. del sábado 26 de diciembre. No hay ley seca.

Galapa: Habrá ley seca desde las 7 de la noche del 24 de diciembre hasta las 5 de la mañana del 28 de diciembre. Hay prohibición de consumir en establecimientos de comercio desde el 24 hasta el 16 de enero. El toque de queda aplicará desde las 11 de la noche de este jueves 24 hasta las 6 de la mañana del 25 de diciembre y retoma en el mismo horario el 25, 26 y 27.

Soledad: Ley seca y toque de queda del 24 de diciembre desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana del 25 de diciembre. Funcionará en el mismo horario para el 25, 26 y 27 de diciembre.

Puerto Colombia: Toque de queda y ley seca desde las 11 de la noche del 24 hasta las 6 de la mañana del 25; igual para el 25 y 26 de diciembre. Las playas estarán habilitadas solo de 7 de la mañana a 4 de la tarde.

Barranquilla: Ley seca desde las 11 de la noche de este jueves hasta las 6 de la mañana del 26 de diciembre. El toque de queda será desde las 11 de la mañana, hasta las 6 de la mañana del 25 de diciembre. Aplicará igual para el 25 y 26.

En el caso del resto de municipios del Atlántico será toque de queda desde las 10:00 de la noche del 24 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana del día 25 de diciembre. La medida regirá nuevamente desde las 2:00 de la tarde del 25 de diciembre hasta las 5:00 de la mañana del 26. De igual modo se aplicará para el 26 y 27 de diciembre.