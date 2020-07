Atacan a piedra un bus de Transmetro en el norte de Barranquilla

Un vehículo articulado, perteneciente al sistema de transporte masivo Transmetro de Barranquilla, fue atacado a piedra por vándalos, en momentos en que se desplazaba por la carrera 59, entre calles 76 y 79, al norte de la ciudad.

El hecho que se presentó en las últimas horas y causó daños en vidrios laterales del automotor. Por fortuna no dejó personas lesionadas, tan solo el susto y la angustia de los pasajeros que se movilizaban al interior.

El gerente del sistema Transmetro, Fernando Isaza, entregó detalles del ataque. Dijo que, “esta mañana a un padrón, en la carrera 59, entre 76 y 79, le lanzaron una piedra, rompiendo uno de los vidrios. Desafortunadamente es un daño que se le hace al vehículo que sale de circulación, afectando el servicio de Transmetro. Afortunadamente no hubo heridos”, indicó el ejecutivo.

El Gerente lamentó el hecho que se constituye en un peligro para la comunidad que utiliza el servicio de la empresa de transporte urbano, al tiempo que asegura desconocer las causas y los autores del ataque.

“Estamos exponiendo la vida de los operadores, conductores y nuestros usuarios. Es muy triste que esto esté pasando, de que cada día, más personas desadaptadas estén atacando nuestro sistema. El operador no divisó qué era, solamente sintió el impacto, pero no alcanzó a revisar o a determinar qué fue o quién fue el que generó este daño al vehículo, que partió el vidrio, no sabemos”, agregó el jefe de la empresa de transporte urbano.

El bus impactado corresponde a un alimentador tipo padrón, de la ruta A-93, que sale de la estación Joe Arroyo, frente al estadio Romelio Martínez.

Sobre la crisis financiera que afecta al sistema, derivada de la actual coyuntura sanitaria, el Gerente de Transmetro se manifestó satisfecho por el apoyo que se anunció, por parte de un grupo de senadores del Atlántico.

“Es algo muy positivo. Estamos trabajando unidos, toda la bancada de congresistas del Atlántico en pro de apoyar y ayudar a Transmetro, en toda su situación financiera, para que los recursos del Gobierno Nacional lleguen los más pronto posible y así mitigar la situación”, puntualizó el gerente Fernando Isaza.