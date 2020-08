Atentan contra vivienda de líder social en Malambo, Atlántico

La madrugada de este lunes, delincuentes dispararon en cinco oportunidades contra la vivienda del líder social Kevin Lara Sanjuanelo, ubicada en el municipio de Malambo en el departamento del Atlántico.

En diálogo con RCN Radio, el líder social narró lo que sucedió y pidió al gobierno que le ayude a gestionar su protección, pues teme por su vida.

"Fui víctima de un atentado a bala en la madrugada de hoy en el barrio Bellavista, estaba en la habitación con mi hija cuando escuché las detonaciones de las afortunadamente salimos ilesos. Los impactos afectaron los ventanales y las rejas de la casa. Estoy preocupado y necesito el apoyo de las autoridades para mi seguridad y la de mi núcleo familiar", dijo el líder.

"Yo desconozco los móviles, yo en el municipio estoy realizando un liderazgo social para visibilizar algunas cosas que están pasando en el territorio y acompañando a las familias para el tema de las denuncias que el manejo de los servicios públicos, haciendo limpieza en sectores afectados por el tema de las basuras, esto me toma por sorpresa no he recibido amenazas por ningún medio, si yo supiera algo lo diría pero no tengo ningún indicio".



Unidades de la Policía y miembros de la Sijin llegaron hasta el lugar de los hechos para comenzar las indagaciones y determinar las causas de este atentado en contra del líder social.

Por su parte la administración municipal aplicará los protocolos para estos casos y poder garantizar la seguridad del líder municipal.

"Hay que aclarar algo, nuestro trabajo es una labor comunitaria y no está ligado a grupos delincuenciales. Puedo pensar que lo que estamos haciendo a nivel social esté incomodando a alguna persona o algún grupo. Me preocupa porque yo vivo en una zona transitable y en este punto soy un blanco fácil de este tipo", dijo Kevin Lara Sanjuanelo.