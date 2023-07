Atlántico suma 24 personas muertas en siete masacres ocurridas en este 2023

Con la masacre ocurrida en Villa Campestre, jurisdicción de Puerto Colombia (Atlántico), y cuya investigación la asumió una fiscal especializada en homicidios múltiples a nivel central de la Fiscalía, el departamento registra un total de 24 personas asesinadas los siete ataques sicariales de este 2023.

Recordemos que en Villa Campestre fueron asesinados tres miembros de una misma familia, identificados como Rafael Vega Cuello y sus hijos Ronald y Ray Vega Daza.

Las otras masacres se han registrados en barrios como Viña del Rey (3), Primero de Mayo (3), Los Almendros (3) y San Vicente (3), en Soledad, mientras que en Barranquilla, ocurrieron dos masacres: una en el barrio Villanueva (5) y otra en El Santuario(4).

Lo peor de toda esta situación, es que a través de la Alerta Temprana 022-2023 de la Defensoría del Pueblo se advirtió que las masacres aumentarían, como en efecto ocurre, por el accionar de las estructuras del crimen organizado y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

De hecho, la Procuradora Margarita Cabello les dio un jalón de orejas porque los alcaldes de Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia y Malambo, no asistieron a la cita hecha por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para, precisamente, participar en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) de la Alerta Temprana 022-2023, que tuvo lugar en Barranquilla el pasado 27 de junio.

“Solo tenemos un alcalde. El área metropolitana de Barranquilla está compuesta por Puerto Colombia, Galapa, Malambo, Soledad y son los responsables de la seguridad en esta área metropolitana. No son los secretarios. Ustedes hacen una magnífica labor, pero no son los secretarios de la responsabilidad de un tema tan importante, como lo es la inseguridad, crisis que aún no se ha podido resolver”, dijo la procuradora en su momento.

Días antes, el 23 de junio, también el director seccional de Fiscalías en el Atlántico, José Manuel Martínez Malaver, también había entregado una advertencia sobre aumento de la violencia.



"El escenario es muy complicado porque, miren, no se está reversando la curva del homicidio. Empezó el año muy difícil, pero hemos tenido unas semanas muy complicadas. Hace dos semanas, antes del puente del Día del Padre, fue una semana creo que de 20, 22 homicidios", indicó el funcionario.