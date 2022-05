Audio de norteamericana fallecida tras cirugía en Barranquilla comprometería al cirujano Sales

Un nuevo audio revelado por la familia de Dilay Escalante Contreras, la mujer norteamericana fallecida en Barranquilla tras practicarse una cirugía bariátrica —correspondiente a un recorte de estómago— darían cuenta de la presunta negligencia del médico Carlos Sales Puccini ante su crítico estado de salud.

Pese a que el reconocido médico cirujano barranquillero Carlos Sales Puccini asegura que Escalante tenía conocimiento de los riesgos que corría, dado que era la segunda cirugía de este tipo que se practicaba en menos de 7 años, los familiares de la mujer norteamericana, nacida en Venezuela, aseguran que Sales fue negligente al no remitirla a tiempo, e ignorar los primeros signos de alerta que manifestó la Dilay Danissa tan sólo dos días después de operarse.

La nota de voz —enviada a su asistente solo dos días después de la cirugía— corroboraría la versión de los familiares. En el audio, Dilay Danissa preció "Tengo mucho dolor y no podía hacerme esa placa. Dígale al doctor que me mande algo que me pueda ingresar en la vía para poder caminar. No sé sí es la molestía de lo que me hicieron y mi estómago quedó adolorido, pero no puedo caminar".

Y es que luego de la cirugía, y tras los intensos dolores, Dilay Danissa fue sometida a tres dilataciones para intentar mejorar su condición. Sin embargo, y pese a que una endoscopia que le fue realizada descartó una posible hernia —o incluso, apendicitis— su estado de salud se agudizaba.

Es válido recordar que la cirugía le fue practicada el pasado 21 de abril de 2022 en horas de la tarde sin contar con que, 48 horas después, presentaría fuertes dolores que no le permitían siquiera moverse y/o comer. Desde el lunes 25 de abril, y hasta el miércoles 27, le fueron practicadas tres dilataciones.

Los familiares de Escalante ya interpusieron una denuncia penal en contra del médico cirujano Sales Puccini, mientras le cursan en la Fiscalía otros 11 procesos por denuncias de malos procedimientos.