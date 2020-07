Aumentó a 36 la cifra de fallecidos por la tragedia de Tasajera

Según el más reciente informe de las autoridades, son 36 los fallecidos tras el estallido de un camión cisterna en el corregimiento de Tasajera, municipio de Puebloviejo, Magdalena.

Otras 35 personas que resultaron heridas tras el siniestro, están siendo atendidos en varios centros asistenciales de Magdalena, Atlántico, Cesar y Bogotá.

La cifra de muertos la dio a conocer el alcalde del municipio de Puebloviejo, luego de hacer el recorrido por diversos municipios de la costa Caribe donde se encuentran recluidos los heridos.

De los heridos, seis están hospitalizados en Bogotá, dos en Ciénaga, 14 en Valledupar y cuatro en Baranoa, Atlántico.

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, viajó a Valledupar para acompañar a los familiares de las 14 personas que aún permanecen recluidas en el centro asistencial, luchando por su vida.

Magdalena mantiene sus banderas a media asta luego, ante la declaratoria de duelo que fue oficializada por decreto. Por su parte, el municipio de Pueblo Viejo declaro 15 días de duelo en el municipio.

Hasta el momento, varias organizaciones han logrado llevar ayudas a la población, en especial a los familiares de los heridos y fallecidos. Uno de los buenos samaritano es Abraham Olaya, que llegó desde Barranquilla cargado de elementos de bioseguridad, así como de un parque para que los niños puedan pasar este trago amargo, jugando.

“Trajimos un parque para los niños, tanque de basuras, medicamentos, tapabocas y guantes, un poco de ayuda para esta población”, sostuvo Olaya.

Por su parte, los habitantes aseguran que es momento de que el Gobierno Nacional los mire y apoye para solucionar los problema que los aquejan, como falta de oportunidades laborales y medios de estudio. Frente al tema, el gobernador del Magdalena aseguró que esta es una tragedia social que se está haciendo visible en medio de esta situación

“Haremos una convocatoria a nivel nacional, sector privado y público, para juntos trabajar en beneficio de la población de Puebloviejo, ni el 1% de los jóvenes no pueden estudiar y casi el 97% viven del rebusque. Debemos solucionar para que los jóvenes no tengan que arriesgar su vida por no tener más de que vivir”, indicó el gobernador Caicedo.

El dolor de muchos puebloviejeros es muy intenso, ya que aseguran que debió suceder una tragedia tan grande para que visibilizaran el abandono estatal y problemas socioeconómicos en que se encuentran.