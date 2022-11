Autoridades descartan contaminación en agua por 'bacteria leptospira' en Cartagena

Tras un audio que se hizo viral por cadenas de WhatsApp y en el que se alertaba que los casos de leptospirosis han aumentado por la contaminación del agua potable, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), descartó que esa información sea cierta, ya que, indicaron que no se ha detectado muestras positivas de E-Coli y Coliformes totales en las muestras tomadas en los 50 puntos concertados de la red de distribución del acueducto en Cartagena.

La autoridad sanitaria señaló que dichas pruebas según el Índice de Riesgo de Calidad del Agua para consumo humano (IRCA), se mantienen por debajo de 5, lo que indica que no hay riesgo.

“No se ha presentado ningún caso positivo microbiológico de bacterias o enfermedades dentro del agua de la ciudad de Cartagena, dando un índice de riesgo de la calidad del agua de consumo humano por debajo de cinco, lo que quiere decir que está sin riesgo”, manifestó Ana Margarita Sánchez, directora operativa de salud pública del Dadis.

“Es poco probable la transmisión de la leptospirosis por la vía digestiva. El ácido clorhídrico del estómago destruye la bacteria. La principal forma de transmisión es la a través de agua contaminada, en contacto con la piel lesionada y mucosas, nasal, oral, ocular", señaló la funcionaria.

Por su parte, gerente de Medio Ambiente de Aguas de Cartagena, José Zapata, dijo que junto al Dadis se realizan más de 2.500 controles mensuales en los 50 puntos de la red de distribución del acueducto.

“Es importante aclarar que, la desinfección realizada al agua durante el proceso de tratamiento destruye los gérmenes que causan enfermedades entre estos la bacteria leptospira. Por lo anterior, Aguas de Cartagena, ratifica que los casos de leptospirosis que se han presentado en la ciudad no están relacionados con el consumo de agua de las redes de distribución”, expresó.

Ante esta situación, el Departamento Administrativo Distrital de Salud entregó las siguientes recomendaciones: no andar pies descalzos en agua estancada de inundación, lavar frutas y verduras, lavarse las manos, no consumir alimentos que han estado destapados durante la noche, mantener limpias las viviendas, hacer drenaje de aguas estancadas en los patios y no manipular barro de inundación, usar guantes y botas, si lo hace.

Los síntomas más frecuentes son:

• Fiebre súbita

• Escalofríos

• Dolor de cabeza

• Dolor muscular

• Malestar general

• Inyección conjuntival (ojos rojos)

• Y en algunos casos se puede presentar ictericia (coloración amarillenta de la piel).

Medidas de prevención

• En caso de desastres naturales, como el que afrontamos hace poco, es importante, ante la sospecha de leptospirosis, la atención oportuna en los servicios de salud.

• En lo posible evitar el contacto con aguas contaminadas, usar botas, no caminar sin zapatos en los charcos de agua.

• Deben drenarse los acúmulos de agua y eliminar la basura de manera adecuada para evitar la presencia de roedores que contaminen las aguas.

• Lavarse bien las manos antes de comer y de preparar los alimentos.

• Mantener limpios nuestros hogares y sus alrededores.