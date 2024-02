Autoridades en Barranquilla investigan panfleto amenazante contra la Policía

En un panfleto que inicia con el saludo de un individuo, quien supuestamente se llama Dionisio Frías, según él, conocido como "Gordo 40" e integrante de la banda Los Pepes, fue emitida una amenaza contra los policías en varios barrios de Barranquilla y Soledad.

Sin embargo, el Coronel César Sarabia, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que, aunque el documento podría no ser veraz, adelantan las investigaciones.

"Se ha dispuesto de un componente investigativo y no escatimamos esfuerzos para poder esclarecer su procedencia. En todo esto, se mantiene, se fortalece la seguridad de todos nosotros, de todos nuestros ciudadanos, nuestros visitantes, turistas, para mantener la seguridad ciudadana y mantener toda esa convivencia que todos requerimos en Barranquilla y su Área Metropolitana", explicó el oficial.

Asimismo, indicó que, han reforzado la seguridad en los sectores mencionados en el pasquín.

"En todos estos barrios se ha fortalecido nuestra capacidad institucional, esto en articulación con la administración y con todos los programas de prevención con nuestra comunidad. De esta manera, en estos puntos relacionados, se mantiene y se fortalece esa seguridad, con pie de fuerza, Policía Judicial e inteligencia", expresó.

No obstante, posterior a ese panfleto, surgió un documento, en donde el supuesto Dionisio desmiente ser autor de las intimidaciones; pero la institución señaló que no escatimarán esfuerzos para determinar el origen de las amenazas y aclarar lo que ocurre.

"Me dirijo a todos rectificando a todas, las difamaciones vertidas en contra de mí, a través de grupos de WhatsApp, publicaciones en Facebook; que su persona me atribuya hechos, cualidades y conductas difamatorias en los últimos días, circulando en diferentes medios de comunicación, ya mencionado panfletos intimidatorios, donde aparezco como autor material; todas esas acusaciones ofensivas que me están atribuyendo, son totalmente falsas. No pertenezco a ninguna organización llamada Los Pepes".

