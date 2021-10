Autoridades investigan la misteriosa muerte de una joven pareja en Bolívar

La historia de amor de Milagros Estela Narváez Ballesteros de 17 años, y de Julio César Mercado Yépez de 27 años, terminó en tragedia; ambos fueron encontrados sin signos vitales en zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar).

A la menor de 17 años la hallaron con herida en el cuello, las autoridades indicaron que su fallecimiento se debió a una asfixia mecánica con cuerdas; Julio César Mercado, a quien lo señalaban como presuntamente responsable del homicidio de Milagros Narváez, fue encontrado colgado de un árbol.

"Lo que se sabe es que la muerta era la compañera sentimental de Julio, tenía dos o tres años viviendo juntos, hace unos dos meses atrás decidió dejarlo y buscarse otra pareja, resulta que ella lo contacto y salieron a un bar, estaba la hermana de él y los dos muertos", contó Carmen Mercado, prima de Julio.

Dijo que "hasta donde sé él se vino para su casa con el tío de la joven, durmió y a eso de las 5:00 a.m. lo llamó una tía de la muerta para que le hiciera una carrera, cuando eran como las 6:00 a.m. lo llamaron a la finca donde Julito iba a buscar dos bultos de ají dulce y le dijeron que había matado a Milagros".

Señaló que, "dicen las personas que 'Julito' se puso como loco y salió corriendo monte a dentro, hasta hoy (lunes 25 de octubre) lo encontraron guindado en un palo de aguacate bien alto y en el suelo dejo una carta, el gorro y el celular, la carta dice Milagro te amo y hago por esto por amor, dice la carta".

Carmen Mercado fue enfática en decir que su primó no asesino a Milagros. "Él no la mató porque en ese momento él estaba con un tío de ella, la gente que no sabe dice que Julio salió huyendo y no es así, Julio amaba a Milagro. Lo que dicen es que él la dejo en un bar, otros dicen que la vieron en una moto con dos hombres que tenían suéter blanco y negro, y no era 'Julito'".

El cuerpo de Milagros fue llevado hasta la morgue de Medicina Legal en Cartagena, donde sus familiares hicieron todos los trámites para darle cristiana sepultura, el de Julio César Mercado Yépez se encuentra en la morgue de Medicina legal en el Carmen de Bolívar a la espera de ser reclamado.