Autoridades investigan misteriosa desaparición de niño de 10 años en isla de Providencia

Las autoridades de Providencia adelantan las investigaciones para encontrar a Neiker Livingston de 10 años de edad, quien desapareció misteriosamente de su casa el pasado domingo 12 junio en horas de la noche, al parecer cuando dormía en su habitación, en el sector del suroeste de la isla.

Evis Livingston, concejal de Providencia y tía del menor, dijo en diálogo con RCN Mundo que el pasado domingo la abuela acostó a Neiker a las 10:00 de la noche y al día siguiente fue a tocar la puerta que estaba con seguro y el niño no contestó.

“Ella avisó a la familia de tanto llamarlo y no escucharlo, empezaron a buscarlo alrededor de la casa y se encontró la ventana abierta, lograron entrar a la habitación y solo encontraron la pantaloneta que tenía puesta el niño encima de la cama. Hasta el momento en toda la búsqueda que se ha hecho con la comunidad , el Ejército y la Policía, no aparece”, puntualizó Evis.

La mujer señaló que un hecho como este nunca había ocurrido en Providencia y añadió que el niño no salió con nadie. “Es un niño muy de casa, no es un niño que ande en la calle, no se sabe con quién salió, esa es la gran duda que tenemos. No hay ninguna pista, no hay indicio de nada hasta el momento”, recalcó.

En ese sentido, la concejal Evis Livingston aseguró que toda la comunidad ha colaborado con la búsqueda de su sobrino, mientras explicó que muy cerca está la playa del sureste que ya fue revisada, incluidos los manglares y los caños. “Absolutamente todo lo hemos revisado, hasta las cisternas”, indicó.

Añadió que no habría motivo para que el niño se escondiera por algún regaño y que todo en su casa estaba normal. “Es algo que no entendemos”, manifestó.

La concejal y tía de Neiker concluyó que la búsqueda de su sobrino se intensificó a través de un grupo especial con perros, personal de la isla y del Gobierno nacional.

“De todo lo que hemos recorrido no hemos encontrado pistas, entonces esperamos ayuda especializada para que puedan apoyarnos en la búsqueda de Neiker”, señaló.