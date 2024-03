Autoridades investigan misteriosa muerte de cinco menores yukpas en Codazzi, Cesar

Luego de conocerse el fallecimiento de los cinco menores, entre 3 y 15 años, pertenecientes a la etnia Yukpa en el resguardo indígena Iroka, ubicado en la vereda El Limón, municipio de Codazzi, al parecer por una intoxicación, el caso ha dado un giro inesperado.

En principio, se creyó que era un hecho accidental, causado por un fruto o alimento que consumieron los hermanos. Sin embargo, una comisión de autoridades indígenas se desplazó a la zona donde establecieron que el caso pudo haber sido provocado.

Edward Álvarez, sociólogo y asesor del cabildo Yukpa, aseguró que una de las niñas presentaba heridas en el cráneo y que su vestido estaba rasgado.

“Los hechos sucedieron a las afueras del resguardo puesto que las comunidades están sin tierras. Segundo, es que estos niños indígenas no murieron por algún accidente; algo les hicieron. Esto no fue un accidente, fue un crimen contra estos niños y no es cierto que los niños hayan consumido corozo. El pueblo indígena Yukpa son cazadores recolectores; ellos saben muy bien qué comen y qué no de la naturaleza. Alguien los obligó a comer algo y por ello fallecieron. Se han tomado dos decisiones importantes, como lo es la necropsia por Medicina Legal y que el caso sea asumido por la justicia ordinaria y que sea la Fiscalía General de la Nación”, sostuvo.

A través de un comunicado, varios gobernadores del cabildo del pueblo Yukpa, integrado por los resguardos indígenas Iroka, Menkwe, Mishaya, La Pista, Sokorhpa, La Laguna, El Coso, Cinco Caminos, El Rosario, Bellavista, Yukatan, y Caño Padilla, reclamaron justicia por la muerte de los menores.

Según las autoridades del cabildo del pueblo Yukpa, en horas de la noche del 24 de marzo, mientras se realizaban los ritos tradicionales de muerte, se encontró que el cuerpo de la niña "presentaba signos de violencia física y, al parecer, sexual, por tener una herida en la cabeza y su vestido tradicional rasgado entre las piernas".

Teniendo en cuenta que están a la espera de los resultados de las necropsias, destacaron que "hasta el momento no se tiene certeza de la causa de la muerte de los cinco menores de edad y, por ende, no es cierta la información respecto a que la causa fue ingerir "corozo prohibido", ya que las características de nomadismo de la etnia Yukpa como la recolección, la cacería, la pesca y la agricultura itinerante, nuestra comunidad a temprana edad sabe qué se debe o no consumir de la naturaleza, qué produce daño o no; ello indica que sobre toda persona perteneciente a esta etnia recae el conocimiento ancestral del manejo, consumo y destinación de las plantas".

En ese sentido, el pueblo Yukpa considera que los hechos ocurridos el pasado domingo "no fueron un accidente ni una coincidencia, fue una tragedia".