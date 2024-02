Luego de varias denuncias conocidas por este medio de madres del municipio de Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar, que se encuentran en alerta por un posible flagelo relacionado al robo de niños, las autoridades han iniciado un proceso de investigación y vigilancia en la zona.

En esta localidad que se encuentra a escasos 20 minutos de la ciudad de Cartagena se han registrado en los últimos días dos hechos que encendieron las alarmas en los padres de familia. Dos niños en diferentes sectores y momentos intentaron ser raptados por 1 hombre en un vehículo de color gris tipo camioneta.

No deje de leer: Capturan a cuatro personas en flagrancia relacionadas con extorsión en Barranquilla

El primer hecho, se registró cuando la madre de uno de estos menores de edad, caminaba con él hacía su vivienda y fue justamente en el trayecto que el vehículo frenó e intentó arrebatarle al niño de las manos, "no sé en qué momento pasó todo, yo pensé el nervio me hizo creer otra cosa pero el hombre que se bajó del vehículo me gritaba fuertemente que parara y me amenazaba, no sé si estaba armado pero mi hijo y yo corrimos del susto que nos dio esa escena", relata Estefany Estrada, una de las madres.

Además, añadió en el reflejo de los vidrios logró divisar que eran alrededor de 4 hombres los que estaban dentro del vehículo y que no se bajaron porque al gritar otras personas empezaron a socorrerla, "una señora que vende fritos en la esquina me auxilia, me pregunta qué pasó, yo estaba asustada, solamente le dije que me querían robar a mi hijo".

Le puede interesar: Desmantelan clan familiar 'Los Boticas', dedicados al chanche ilegal en Cartagena

Otra denuncia se conoció el pasado martes 13 de febrero, otra madre relató el momento en el que su hija fue perseguida por este mismo vehículo, "el hombre se bajó de la camioneta y les ofrece dulces, mi hija está en la puerta jugando, cuando eso pasa la niña llama a la tía porque yo le dije lo que ya habían denunciando a un carro que intentaba robarse a los niños. Le dije que cuando alguien viniera a ofrecerle algo, buscara a un adulto o se metiera corriendo a alguna casa que viera cerca".

Al respecto, RCN Radio se comunicó con las autoridades pertinentes para realizar una indagación del tema. Inicialmente, el secretario del Interior Javier Doria, informó que, "estamos preguntándole al alcalde y la secretaria de Gobierno de esta localidad, hasta el momento nos indican que llegan denuncias pero las madres no las han hecho oficiales".

Siga leyendo: Denuncian intento de robo a niños en Santa Rosa, Bolívar



Posteriormente, la Policía Nacional, confirmó en RCN Radio, que efectivamente tienen conocimiento de los hechos, así como la declaración de ambas madres. "Se registran dos hechos, una de las madres manifestó que su hija se encontraba jugando y se acercó un hombre que abordó a otro niño con la intención de darse un dulce. Ambos corrieron asustados, porque ya hay una alarma al respecto, sin embargo, no nos manifiestan que de manera violenta hayan pretendido tomar a los niños".

Además, indicaron que la estación de Policía de esta localidad continúa realizando operativos y actividades de vigilancia, teniendo en cuenta las características del vehículo con el fin de identificar a las personas y llegar al fondo de los hechos.