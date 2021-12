Autoridades reportan primer caso de 'hongo negro' en Valledupar

Las autoridades sanitarias reportaron el primer caso de 'hongo negro' en la ciudad de Valledupar. Se trata de un paciente que permanece en el Hospital Rosario Pumarejo, en el que está recibiendo el tratamiento adecuado.

La secretaria de Salud departamental, Erika Maestre, aseguró que el paciente provino de Venezuela, donde existen deficiencias para la atención médica.

“En el departamento del Cesar hemos tenido casos de hongo negro asociados a la covid-19, pero este es el primer caso que tenemos de un paciente del vecino país que trae la infección. Muchos venezolanos traen complicaciones de salud porque en su país no son atendidos y es muy difícil lograr manejar esa situación.”, sostuvo la funcionaria.

La mucormicosis es una rara infección fúngica, conocida como 'hongo negro' que se está proliferando a un ritmo alarmante, especialmente entre los convalecientes de covid-19. Afecta a los senos paranasales, al cerebro, los pulmones y los ojos.

La Secretaría de Salud departamental trata de establecer si existen otros pacientes que presenten dicha enfermedad, la cual tiene una tasa de mortalidad de entre 40 y 80 por ciento, dependiendo de las condiciones médicas de cada persona.

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades estadounidense, los primeros síntomas son fiebre, dolor, congestión, inflamación, y según los órganos en los que el moho crece, puede afectarlos seriamente con manifestaciones de acuerdo con el daño. También puede diseminarse por la sangre, ocasionando fallas sistémicas, que pueden llevar a la muerte.

Respecto a la variante Ómicron, la secretaria de salud, Erika Maestre afirmó que en el Cesar no hay casos, no obstante, invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia y persistir en el autocuidado, principalmente con la llegada de las celebraciones decembrinas.