Una serie de hechos de inseguridad que se vienen registrando en Cartagena llevó a que la Procuraduría General de la Nación liderara un mesa de trabajo de seguridad, en la que participaron autoridades locales y regionales, quienes dieron a conocer una serie de medidas que se estarían desarrollando para contrarrestar este flagelo, el cual aseguran los cartageneros ha aumentado con el pasar de los días.

La procuradora Margarita Caballo le solicitó a las autoridades redoblar esfuerzos y aseguró que no se estarían viendo resultados, pese a los muchos consejos de seguridad y puestos de mandos unificados que se desarrollan.

"Dónde están las soluciones reales, quiero ver la eficacia y al eficiencia del resultado. Tienen que redoblar esfuerzos para combatir la inseguridad ciudadana, que no se quede simplemente en consejos de seguridad, si no que las decisiones se tomen, se ejecuten y se cumplan, para que podamos sacar adelante y decirle a la ciudadanía que estamos dándole la tranquilidad de que en nuestras ciudades hay seguridad", afirmó.

"Le solicité a las autoridades que trabajen armónicamente, interinstitucional entre todos, que tengan en cuenta los planes de convivencia y seguridad que tienen que entregar todos los alcaldes y gobernadores cuando inicie su mandato, aquí hay un plan de seguridad y convivencia que tienen que estudiarlo, organizarlo, desarrollarlo y sobre estas metas trabajar”, dijo la procuradora Cabello.

Añadió que, “si no hay camino preventivo me toca hacerlo y es camino disciplinario, si no se cumplen los planes que ellos mismo han realizado y no trabajan armónicamente para seguir quitando la sensación de inseguridad, nos toca iniciar acciones disciplinarias inmediatamente", dijo.

Puntualizó que a los cartageneros le preocupa la delincuencia, el hurto, el homicidio, el microtráfico, prostitución infantil y juvenil, en general se preocupan por el tema de turismo sexual.

"La vida nocturna en la ciudad está generando muchos menores con temas del licor, de droga, que también en la sensación no los plantean los ciudadanos de Cartagena y nos piden que como procuraduría estemos atentos actuando de manera preventiva pero también vigilante desde el punto disciplinario", sostuvo.

Con respecto a la explotación infantil, expresó que la Policía mostró estadísticas y comparaciones entre el año pasado y este. "Evidentemente hay un diferencia a favor que han disminuido las investigaciones sobre este tipo de delitos, no obstantes a ello fui enfática en decirle que la sensación es distinta, la sensación de la ciudanía es de inseguridad permanente, la sensación de la ciudadanía es que luego del confinamiento se sienten ahora en otro confinamiento, sin que haya Covid-19, si no que no pueden salir por las preocupaciones de inseguridad", afirmó la procuradora Cabello.

Por su parte, el alcalde William Dau afirmó que está comprometido en seguir trabajando por los cartageneros de forma unida y articulada con las autoridades.