Autoridades wayuu anuncian protestas para este lunes

Durante una asamblea general de los días 10, 11 y 14 de enero del 2023, las autoridades indígenas wayuu decidieron ejercer su derecho a la protesta social en La Guajira.

La protesta, que iniciará el próximo lunes 23 de enero, tiene como objetivo llamar la atención del Gobierno Nacional para buscar alternativas de soluciones al tema de la desnutrición en municipios amparados mediante la sentencia T-302 del año 2017.

Las autoridades wayuu manifestaron que no se han visto acciones que cesen o disminuyan la crisis humanitaria que ha provocado las muertes en la niñez en zonas urbanas y rurales del departamento de La Guajira.

Por tanto, la líder wayuu, Matilde López, en diálogo con RCN Radio, indicó que han agotado todo lo necesario mediante el diálogo, pero no han obtenido soluciones.

“La morbimortalidad de los niños no cesa, sigue igual, muchas necesidades que se presentan en nuestras comunidades como el preciado líquido, no hay agua potable, no hay transporte escolar, no hay soberanía alimentaria, y son todos estos factores que inciden en la muerte infantil en este departamento”, comentó la líder wayuu.

“Necesitamos visibilizar nuestra situación porque ya no podemos más, así como también pedimos disculpa, si a causa de este paro vamos a generar otras dificultades en otros moradores del departamento, le pedimos a ellos disculpas y les decimos que vamos a luchar por una buena causa”, concluyó.

Los líderes y el pueblo wayuu buscan el diálogo directo con el presidente Gustavo Petro para liderar acciones inmediatas y de fondo, para la ejecución y cumplimiento de dicha sentencia.