Bares en Cartagena califican como ‘suicidio’ la apertura sin bebidas alcohólicas

A raíz de la polémica que suscito que uno de los lineamientos expedidos por el Gobierno Nacional para la apertura de bares en el país es que esta se realizara sin el consumo de bebidas embriagantes, el gremio de bares de Cartagena indicó que esta medida sería un suicidio para sus negocios.

María Teresa Vergara, presidenta de Asobares capítulo Cartagena explicó que sus afiliados consideran que no se debe realizar ese plan piloto, hasta tanto se flexibilice esta medida.

Lea también: Asobares pide levantar la prohibición de consumo de licor para reapertura de bares

“No habría lugar a piloto, es lo que ya he sondeado entre mis familiares, porque es prácticamente un suicidio, es decir, tú no vas a ir a un bar a tomar un vaso de leche, o a pedir una gaseosa. Tú no vas a ir a escuchar música bebiendo eso”.

Así mismo, desde Asobares Cartagena explicaron que la venta del licor es su principal fuente de ingreso, pues supone el 80% de sus ganancias.

“Se estaría perdiendo con esta medida casi el 80% de los ingresos de nuestros establecimientos. Porque el producto nuestro es este. Y además este gremio no ha recibido apoyo financiero en préstamos, porque este tipo de negocios no permite que los bancos aprueben cualquier crédito por la venta de alcohol”, dijo Vergara.

“Durante la pandemia lo que hicimos fue incluir una carta de comida para sobrevivir con domicilios pero tampoco fue posible” agregó.

Lea aquí: Tatequieto a bancos: buscan meter en cintura intereses de tarjetas de crédito

Es por ello que desde este gremio le solicitaron al Gobierno Nacional que flexibilice esta medida y más teniendo en cuenta que la primera semana de septiembre inicia la reactivación económica de la mayoría de sectores en Cartagena.

“Le hemos solicitado al Gobierno de manera respetuosa, que en este próximo decreto que tendrá vigencia para el mes de septiembre se suavice esta medida. Tenemos grandes esperanzas que no este esta prohibición”, concluyó.