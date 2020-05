Barranquilla continuará con el 'pico y cédula' hasta el 15 de junio

La Alcaldía de Barranquilla anunció nuevas medidas en medio de la nueva fase del aislamiento preventivo, entre las que se destaca la extensión del 'pico y cédula' hasta el próximo 15 de junio, en el mismo orden actual.

Por otro lado, el alcalde Jaime Pumarejo afirmó se implementará ley seca desde el próximo fin de semana, y los sucesivos, que se aplicará desde el viernes a las 6:00 p.m. hasta el lunes siguiente a las 6:00 a.m. Si el lunes es festivo, será hasta el martes a las 6:00 a.m. El 15 de junio se evaluará si se mantiene o no esta medida.

“En los próximos 15 días vamos a estar monitoreando la tasa de contagio, la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad para asegurarnos que estén dentro de los parámetros que nos dan tranquilidad y seguridad para seguir haciendo la reapertura y reactivación económica y de empleo que necesitamos en la ciudad”, explicó el mandatario distrital.

El secretario distrital de Desarrollo Económico, Ricardo Plata, dio a conocer que se proyecta que el 6 de junio se pueda continuar con la apertura económica, de manera organizada, y que para ello se trabaja en protocolos con Fenalco y Asocentro, para los comerciantes, para los industriales con la Andi y Acopi, y en general con muchos otros gremios para que se preparen de la mejor manera.

Cabe resaltar que la Gobernación del Atlántico determinó que en los municipios no se reabrirá ningún sector productivo adicional a los ya exceptuados, y no se flexibilizará el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 7 de junio.

"En los últimos días, el Instituto Nacional de Salud, ha registrado más de 45 casos diarios confirmados. De seguir así, el sistema de salud colapsaría y eso es justamente lo que queremos evitar", enfatizó la gobernadora Elsa Noguera.

En este tiempo las autoridades pretenden estabilizar la toma y el procesamiento de pruebas, diseñar protocolos más estrictos de bioseguridad junto al sector productivo y dotar a gran parte de la población con elementos como tapabocas para prevenir al contagio.