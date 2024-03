Barranquilla: Gobierno Char anunció jugoso subsidio de $46'000.000: LINK para acceder

El alcalde Alejandro Char lanzó el programa de subsidio de vivienda distrital denominado Mi Techo Propio, que beneficiará a 10.000 familias durante este cuatrienio.



"El programa se va a llamar Mi Techo Propio. Yo de verdad estoy muy entusiasmado con esto. Casi que soñaba con ser alcalde para poder entregar subsidios de estos. Esto yo lo vivo en carne propia, a mí se me eriza la piel cada vez que podemos llevar a una familia a su casa, que ellos abran la puerta, puedan soñar con su sala, su comedor, su cocina, puedan soñar su futuro familiar alrededor de un gran esfuerzo económico”, manifestó el alcalde Alejandro Char.



El programa surgió para incentivar la compra de vivienda nueva de interés social y prioritaria (VIS y VIP), facilitando el cumplimiento de un cierre financiero mucho más accesible para la ciudadanía y también por la necesidad de disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en Barranquilla (5,13%, DANE 2018).

Los subsidios que entregará el gobierno de Barranquilla serán de 46'000.000 de pesos.

Le puede interesar: Lanzan programa de titulación de 20.000 viviendas en el departamento del Atlántico

Barranquilla: ¿Quiénes pueden aplicar y de cuánto es el subsidio?

• Familias con ingresos de hasta 4 SMMLV ($5.200.000) y que cuenten con cierre financiero para la vivienda que quieran adquirir (completar el saldo restante, sea por medio de crédito de libre inversión, leasing habitacional, ahorros, cesantías, préstamos empresariales, otros subsidios, etc).

• No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda en el pasado y no ser propietario de una casa o apartamento en el territorio nacional.



Es importante destacar que uno de los mayores diferenciales del subsidio Mi Techo Propio es el cumplimiento de un cierre financiero. En los subsidios tradicionales es necesario contar con un crédito hipotecario; en cambio, con el subsidio Mi Techo Propio se puede cumplir un cierre financiero mucho más accesible, con la suma de varios ingresos, sean ahorros propios, cesantías, leasing habitacional y también otros subsidios de vivienda (Mi Casa Ya, Gobernación del Atlántico, Cajas de Compensación). Esto amplía las posibilidades y facilita aún más la forma de adquirir vivienda nueva.

Le puede interesar: ¡Qué onda! Internas del Buen Pastor se certifican en cursos académicos



¿Cómo acceder?



Para acceder al subsidio de vivienda, los barranquilleros tendrán que iniciar su proceso con las constructoras de proyectos VIP y VIS registradas en el programa Mi Techo Propio. Mientras los interesados deben contar con cierre financiero, las constructoras deberán estar inscritas en la plataforma de la Alcaldía y cumplir con requisitos como licencias de construcción, recursos para la sostenibilidad e inclusión del proyecto.



Los proyectos registrados exitosamente tendrán acceso a la plataforma para que los ciudadanos puedan postularse, cargar los documentos y acceder al subsidio, el cual se gira directo a la constructora para ser descontado del valor total del inmueble.



Mi Techo Propio es uno de los programas del Plan Alcalde, dentro del sector vivienda, que también contempla la titulación de predios, el mejoramiento de viviendas y la construcción de dos proyectos distritales de vivienda VIP y VIS.



Titulación de predios



Durante la presentación del Plan Alcalde para el sector vivienda, el mandatario distrital anunció una inversión de más de 60.000 millones de pesos para atender la titulación de predios, que serán en total 60.000, generando un impacto en las 5 localidades, especialmente en 48 barrios de estratos 1 y 2.



Mejoramiento de vivienda



Uno de los programas sociales más solicitados por los barranquilleros al alcalde Char es el mejoramiento de vivienda, que continuará durante esta Administración transformando los hogares de las comunidades en barrios de la ciudad. Por ello, el mandatario confirmó que durante este año serán 8.270 familias beneficiadas, lo que representará una inversión de 200.000 millones de pesos.



Adicionalmente, el alcalde apuntó que en total se proyectan intervenir 40.000 viviendas durante todo el cuatrienio con adecuaciones en baño, cocina, sala, comedor, instalaciones hidrosanitarias, y por primera vez, la normalización de redes eléctricas internas.



Construcción de Proyectos Distritales VIP/VIS



Con una inversión de $50.000 millones, se construirán dos proyectos que ofrecerán más de 1.500 unidades de vivienda de interés prioritario y de interés social en sectores importantes de la ciudad, para disminuir el déficit cuantitativo de vivienda en la ciudad y facilitar la compra de vivienda nueva a los hogares más vulnerables.



Durante la presentación de la estrategia a constructoras y entidades financieras, el alcalde Alejandro Char recordó que Barranquilla ha sido una de las ciudades más golpeadas con la caída de las asignaciones de subsidios de vivienda, pasando a recibir 5.056 subsidios en 2021 a 1.787 en 2023.



Lo anterior afectó directamente las ventas, pasando de 8.583 unidades VIP y VIS en el 2022, a solo 3.315 vendidas en el 2023, lo que corresponde a una disminución de más del 60%.



Con este subsidio, la Administración distrital busca revitalizar la dinámica de ventas de proyectos de vivienda en la ciudad, facilitando la compra para los barranquilleros y fortaleciendo el sector constructor.



Los interesados en obtener mayor información sobre el subsidio Mi Techo Propio podrán remitirse a la página web.