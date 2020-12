Barranquilla habría entrado en segunda ola de covid-19, según expertos

El incremento de casos por covid-19 en Barranquilla, que en diciembre ha acumulado casi cuatro mil nuevos contagios, estaría marcando el ascenso de una segunda ola de contagios, según el infectólogo Ivan Zuluaga.

De acuerdo con el experto, esta situación se está registrando por un claro relajamiento de las medidas sanitarias. A su vez, aclaró que aún no se puede hablar de rebrote.

"No es un rebrote porque no creo que alcancemos las cifras de junio y julio, que fue nuestro pico más alto. Eso significa alcanzar y superar lo que se tuvo en el momento epidemiológico más crítico. Espero que eso no suceda", explicó el galeno.

Respecto a lo que se está presentando con los nuevos casos, que también llevaron a un aumento en la ocupación de salas UCI, expuso que esto posiblemente llevará a la autoridades a tener que adoptar nuevas medidas.

"Estamos en una segunda ola, es la consecuencia de la pérdida del miedo de los pacientes a la enfermedad. Eso es lo que está sucediendo. El virus no cambia, no se ha ido. Lo que ha cambiado es el comportamiento. La gente no le teme a la enfermedad y el virus sigue su curso", explicó Zuluaga

Frente a medidas por parte de la Alcaldía, se sabe que solo hasta antes del 24 de diciembre, el alcalde Jaime Pumarejo dará a conocer las medidas que regirán las fiestas de fin de año.

Por lo pronto, señalaron que no serán irresponsables en tomar decisiones que puedan afectar a los residentes de la ciudad.