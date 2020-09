Barranquilla nuevamente registró cero muertes por COVID-19

De acuerdo al más reciente boletín del Ministerio de Salud, la ciudad de Barranquilla no registra decesos por coronavirus, circunstancia que confirma el buen momento por el que pasa la capital del Atlántico, con una tendencia a la disminución de casos positivos y reducción de la mortalidad.

El departamento del Atlántico, según el boletín de la autoridad sanitaria nacional, registró 55 casos, mientras que Barranquilla, reportó 85 personas afectadas por la patología. Dos personas fallecieron en el ente territorial, en los municipios de Soledad y Sabanalarga, con un deceso en cada población. Con estas cifras, el departamento llega a 66.780 casos.

Con el actual reporte de las autoridades de la salud nacional, en cuanto a cifras de personas contagiadas por coronavirus y disminución de decesos de la patología en Barranquilla, la ciudad mantiene una buena proyección en cuanto a la positiva contención de la enfermedad.

El Secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, celebró los buenos resultados.

“Los indicadores, los informes, los datos, los registros que hoy está publicando el Ministerio de salud, siguen siendo positivos para la ciudad. Las tasas de positividad se mantienen estables, entre el 7 y el 9 por ciento, los usos hospitalarios están en el 5 por ciento de pacientes en UCI, por Covid y la letalidad está entre cero y dos pacientes, en promedio, por día, con una disminución en el mes de septiembre”, indicó el funcionario.

Barranquilla fue una de las ciudades más afectadas, al principio de la pandemia, por el aumento desbordado de personas contagiadas, no obstante la alarmante situación fue revertida con una efectiva intervención de la autoridad local y una óptima respuesta de la comunidad.

Ante el actual panorama la invitación de la administración distrital es a no bajar los brazos y a seguir guardando las medidas de protección, con el fin de evitar un posible rebrote.

“El mensaje sigue siendo que, las reuniones familiares, hoy son el principal riesgo, porque nosotros pensamos que nuestros familiares no tienen Covid. En las reuniones familiares se está propiciando contactos estrechos, eso no está bien, se está propiciando quitarse las mascarillas, eso no está bien y se está propiciando compartir utensilios, lo cual genera riesgos”, agregó el jefe de la cartera sanitaria de Barranquilla.