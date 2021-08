Barranquilla superó récord de vacunación en un día: más de 17.000 dosis aplicadas

Barranquilla sigue acogiendo la vacuna contra el COVID-19 como la principal herramienta para enfrentar el virus, lo cual queda confirmado con las 17.202 dosis aplicadas este viernes, cifra que supera el récord de biológicos aplicados en un día.



De acuerdo con los análisis de datos entregados por la Secretaría Distrital de Salud y la mesa de trabajo de vacunación en la ciudad, el 51% de los barranquilleros mayores de 12 años ya está inmunizado. Cifra muy alentadora dentro del panorama de normalización que lidera la capital del Atlántico.

“Superamos las 17.000 vacunas diarias puestas en la ciudad de Barranquilla, además, llegamos a la meta de que el 51% de nuestra población objetiva ya está vacunada con segunda dosis. Aquí hacemos un llamado a quien no se haya vacunado, a que lo haga. Vacúnate, salva tu vida, ayúdanos a reactivar la economía, la salud y la posibilidad de ganarnos la vida”, expresó el alcalde Jaime Pumarejo.



Los reportes oficiales sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que entrega el Gobierno nacional revelan que, entre las grandes capitales de Colombia, Barranquilla se ubica como la ciudad que más vacunas aplica por cada 10.000 habitantes, por encima de Bogotá, Cali y Medellín.



El mandatario hizo un llamado a continuar vacunándose para avanzar en la inmunización, con la cual se podrán llevar a cabo eventos como el Carnaval, del cual afirmó: “no podremos hacer un Carnaval como el que nos soñamos, así que quien se vacuna es quien lo goza, si no, no hay Carnaval para todos”.



Las autoridades en salud insisten en el llamado a la ciudadanía mayor de 25 años, población en riesgo, gestantes, población pendiente de su segunda dosis, personas mayores de 12 años con comorbilidades que aún están sin vacunar a que asistan, se vacunen, protejan su vida y la de los demás.

Por su parte, el secretario de Salud, Humberto Mendoza, destacó el trabajo en equipo de todo el cuerpo de salud del Distrito, que desde febrero de este año puso en marcha el Plan de Vacunación en la ciudad.

“Gracias Barranquilla por elegir la vida, gracias por decirle sí a la vacuna, gracias a las vacunadoras, a las clínicas, a las EPS, a todos los que han ofrecido sus espacios para abrir más puntos de vacunación, a todos los logísticos, a los profesionales que están detrás de este proceso para que la vacuna llegue puntual y en las condiciones adecuadas a los puntos. Aquí está el trabajo de todos”, dijo Mendoza.



A corte del 30 de julio, se han aplicado 830.640 dosis en general, de las cuales 456.016 corresponden a primeras dosis, 311.460 son segundas dosis y 63.164 a dosis única.