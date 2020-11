Barranquilla y Atlántico continúan en alerta ante el huracán Iota

La Alcaldía de Barranquilla afirmó que la ciudad sigue en alerta y en constante monitoreo ante el paso del huracán Iota, que ha afectado en gran medida al Caribe colombiano.



El alcalde Jaime Pumarejo indicó que hasta el momento Barranquilla no ha sufrido grandes complicaciones debido al fenómeno natural, sin embargo, instó a la ciudadanía a seguir atendiendo las recomendaciones con el fin de prever cualquier tipo de emergencia.

"Seguiremos monitoreando la situación, no podemos descuidarnos. Es momento de seguir alerta y de propiciar los cuidados, como por ejemplo, no dejar bañar a nuestros hijos en los arroyos canalizados o en los no canalizados. Es importante que preservemos el cuidado, por lo que estamos expectantes y seguimos en alerta", sostuvo el mandatario.