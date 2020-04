Barranquillera en Ecuador clama ayuda para su padre afectado por Covid-19

Un verdadero drama familiar vive por estos días la joven barranquillera, Laura Escandón, quien se encuentra radicada en la ciudad de Guayaquil (Ecuador), debido al grave estado de salud de su padre, diagnosticado con coronavirus y quien no ha podido ser atendido.

A través de un video y al borde de las lágrimas, la barranquillera hizo extensivo su urgente requerimiento, solicitando apoyo desde la distancia, a las autoridades nacionales para que su progenitor pueda recibir la atención prioritaria.

Según se expresó, “quiero hacer un llamado al Gobierno colombiano, a la Alcaldía de Barranquilla, a la Gobernación del atlántico. He hecho con este, creo que seis videos pidiendo ayuda, ya que mi papá está muy mal, desde ayer a las cuatro de la tarde ya que no he encontrado sitio dónde internarlo, no he encontrado un respirador artificial, siquiera para tenerlo en mi casa, sólo he conseguido un oxígeno que me tardó dos días en conseguirlo”, indicó la angustiada mujer.

De acuerdo a la joven, la situación es complicada ya que, según asegura, el centro asistencial en donde atienden a su padre, carece de una unidad de cuidados intensivos.

“Me lo quieren sacar, me lo quieren botar de la clínica Kennedy de Samborondón, porque ellos dicen que no tienen unidad de cuidados intensivos para mi papá, no tienen cama y que realmente se va a morir ahí, así como está y que me lo lleve para mi casa, para que no se muera ahí”, agregó.

En un segundo video, la colombiana denunció que en Guayaquil no hay servicio de salud pública ni privada.

Escandón, quien es madre de dos niños, espera por una ayuda para ella, ya que se encuentra sola, su esposo también está contagiado con la patología y su madre tiene tos.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, se pronunció solicitando al Ministerio de Relaciones Exteriores ayuda a Laura.

El mandatario trinó: “Como barranquillero me solidarizo con el caso de Laura Scandón; ella es de nuestra ciudad pero vive hace 12 años en Ecuador y nos dice que su padre se debate entre la vida y la muerte en Guayaquil. Hago llamado a @CancilleriaCol para que le brinden asistencia”.