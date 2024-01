Barranquillera que dijo haber participado en película 'El Niño y la Garza' reconoció que "exageró"

Geraldine Fernández, la ilustradora barranquillera, que se viralizó al asegurar que participó en la galardonada película 'El Niño y La Garza', de los estudios Ghibli, afirmó que exageró en algunos aspectos.

Según ella, trabajó en un par de escenas y no en todo el filme. Aclaró que, aunque formó parte del equipo de animación en la creación de 25.000 fotogramas, no fue la responsable en su totalidad.

"Junto con un grupo hice parte de un par de escenas las cuales eran la composición de 25.000 fotogramas, pero no hice los 25.000 fotogramas. Quiero aclarar que sí hubo algunas cosas en las cuales se exageró", reconociendo que ella exageró.

Explicó que 25.000 fotogramas son casi entre 30 y 40 minutos de video. "Un segundo de animación son 24 fotogramas", sostuvo.

Le puede interesar: Asesinan a líder comunal en zona rural del Putumayo

Manifestó que no aparece en los créditos de la película, al señalar que su participación fue con un contrato como freelance.

"Aparecían las personas legales o las que daban la cara frente a la película, y en el momento en el que vi que no aparecí, pregunté, y me comentaron que aparecía en los créditos de la película como tal, en los poscréditos del cine", indicó.

La mujer indicó que los 20 minutos del final y los denominados poscréditos, no los ha visto. "Me vi toda la película, menos esos 20 minutos del final. Por lo que, no sabía en qué parte estaba ubicada", señaló.

De acuerdo con ella, a raíz de toda esta situación, ha recibido ataques, lo que le ha impedido salir.

Le puede interesar: Petro confirmó cumbre antidrogas en Bogotá: México y Guatemala confirmaron asistencia

"Me han atacado por el celular; mi celular, a pesar de que, lo apagué y todo, me llegan mensajes. Filtraron mi número de celular y pues, ha sido un ataque constante. Sentí que llegaron a la puerta de mi casa. Prácticamente, no puedo salir en este momento, no puedo mirar a ninguna parte sin saber que puedo sentirme atacada", expresó Fernández, quien apuntó que ha tenido varios colapsos por este tema.