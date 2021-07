Barranquillero en Haití pide que lo ayuden a salir del país por temor a ser agredido

A través de un video, Juan Diego Sepúlveda, un ciudadano barranquillero que trabaja en Haití, reclamó protección y la posibilidad de salir del país, ante el ambiente tenso y de persecución que se ha iniciado en contra de los latinos en la población.

"Me encuentro con el ánimo de pedirles que este video se haga viral, y pueda yo salir de aquí, de este país, donde nada debo, donde nunca he hecho nada; la verdad, hay gente que hizo un daño muy grande en este país y ahora todos los latinos somos culpables, toda la gente de color blanco es culpable, y no ha salida, las fronteras están cerradas", relató.

Lea además: Juez de Barranquilla volvió a negar libertad de alias 'Marquitos' Figueroa

En medio de sollozos, el compatriota pidió la intervención de las embajadas para poder abandonar el país. "Le pido a las embajadas colombianas que por favor nos ayuden para poder salir de aquí; la situación es difícil, es cruel. Soy operador de maquinaria pesada; vine acá únicamente a sacar adelante a mi familia; al menos que nos hagan llegar a República Dominicana, pero que nos manden protección para pronto poder salir de aquí", puntualizó el ciudadano colombiano radicado en Haití.