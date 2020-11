Por un baño: así se salvó un hombre durante el paso de Iota por Providencia

Durante su narración, el barranquillero indicó que tomó la mejor decisión para sobrevivir. "Nos refugiamos en un baño y ahí esperamos todo el paso de la tormenta. Se sentía vientos eran demasiado fuerte, el huracán comenzó a tomar una fuerza impresionante, uno estaba encerrado y no podíamos dimensionar lo que estaba sucediendo afuera".

A las 6 a.m. del lunes festivo volvieron a salir pero encontraron todo devastado por el huracán. "Nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia, pues no había nada, en el sitio donde estábamos ya no había nada. Toda la isla estaba destruida", dijo.

El joven prosiguió su relato: "Nos volvimos a refugiar, porque los vientos nuevamente estaban fuertes. A eso de las 11 a.m. salimos y decidimos ir a la estación de Policía, intentando buscar ayuda, pero nos llevamos la sorpresa de que no había nada, ni hospital, ni estación de bomberos".

El martes, en horas de la madrugada, Luis Fernando y otros turistas decidieron dirigirse al aeropuerto El Embrujo que estaba aproximadamente a nueve kilómetros.

"Decidimos caminar hacia el aeropuerto, nos imaginamos que iban a mandar personas con ayuda, por eso quisimos ir al aeropuerto. Caminamos varias horas, llegamos y, a Dios gracias, aterrizó el avión del Presidente, aproximadamente a la una de la tarde, le dijimos todo lo que habíamos vivido y nos dijo que nos iban a evacuar. Fuimos el primer grupo de personas en salir de la isla", contó Vélez.

Durante más de 20 horas, la isla de Providencia quedó incomunicada por las afectaciones que dejó el paso del huracán Iota, lo que generaba la angustia de todos sus familiares.

"Por fortuna estamos sanos y salvo. La situación en Providencia es lamentable, nadie tiene casa, todos están padeciendo. Con la ayuda de todos nosotros estás personas podrán salir adelante", apuntó el joven barranquillero.