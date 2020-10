Barranquilleros, en desacuerdo con presencia de público en el partido Colombia-Uruguay

Tras el anuncio del alcalde Jaime Pumarejo de solicitar al Gobierno Nacional, autorización para que un 10 o 15% del aforo total del estadio Metropolitano, pueda ser ocupado por aficionados durante el partido de la Selección Colombia frente a Uruguay, el viernes 13 de noviembre, la ciudadanía local se mostró en desacuerdo con la iniciativa.

Para la mayoría de ciudadanos, no es el momento para pensar en gente en el estadio, en momentos en que, a pesar de las bajas cifras de casos de covid-19 en la capital del Atlántico, no se puede bajar los brazos ante un eventual rebrote de la enfermedad.

En contexto: Alcalde de Barranquilla solicitó ingreso de público para el juego de Colombia frente a Uruguay

"Honestamente, no entiendo las contradicciones de este alcalde, cuando tomó la medida que me parece acertada, como es suspender los carnavales, que son dentro de cinco meses y por otro lado borre con los pies lo que hizo y pretenda solicitar el 15 por ciento del aforo, para el partido contra Uruguay. Es insensato y se está contradiciendo en política de salud pública con esta situación", aseguró el gerente operativo de una multinacional.

El alcalde Pumarejo socializó la solicitud al Ministerio de Salud, 24 horas después de anunciar el aplazamiento de la celebración de la fiesta de Carnaval en 2021.

Lea también: Indignación por presencia de público en el estadio Metropolitano en juego de Selección Colombia

"La verdad no estoy de acuerdo con eso. Cómo es posible que el alcalde un día diga que los carnavales se aplazan y en otro diga que va a solicitarle al gobierno que haya gente en el partido contra Uruguay. Eso sería poner en riesgo la seguridad de todos, porque está bien que las cosas estén mejorando y eso no quiere decir que bajemos la guardia así, me parecería un error terrible para la ciudad", explicó un comerciante local.

El mandatario aseguró que, "lo que estamos trabajando es que se tenga un aforo del 15% en todas las tribunas, que permite un acceso y un egreso de una manera muy controlada. Estamos en este momento en el proceso del montaje de todos los protocolos con el Ministerio de Deporte y el de Salud”.