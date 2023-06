Barranquilleros, preocupados por eventuales alzas en la energía por cuenta del fenómeno de El Niño

Ante el reciente anunció por parte de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al exponer el complejo escenario en medio del Fenómeno del Niño, señalando que es casi imposible retener las alzas en los costos de energía, que termina afectando el bolsillo de los colombianos, especialmente en la Región Caribe, las reacciones en esta zona del país no se han hecho esperar.

Precisamente, en Barranquilla donde las temperaturas diariamente superan los 35 grados centígrados, los usuarios han manifestado su descontento y preocupación por los altos cobros en el servicio que les impide hacer uso constante de ventiladores y aires acondicionados en medio de las altas temperaturas.

"Desde hace varios meses venimos luchando con las alzas en el servicio en una región donde no soportamos las altas temperaturas, es decir, que si nos siguen aumentando más los cobros no podremos hacer uso ni de aires acondicionados y abanicos porque el dinero no alcanzará para pagar las altas facturas. Es una situación injusta para el pueblo caribeño, frente a la cual el Gobierno Nacional no ha tomado medidas necesarias", expusieron los ciudadanos.

Cabe mencionar que la ministra Vélez explicó desde su intervención en Europa que, "por la matriz energética del país, que en condiciones normales es de más del 60 % energía hidráulica y 30% térmica, al disminuir las lluvias y los niveles de los embalses se genera un estrés que lleva a consumir más termoeléctrica e impacta en la configuración del precio especialmente en aquellos mercados más expuestos a bolsas", anotó.

Es de mencionar que, desde el Ministerio consideraron que Putumayo, Huila y Cauca, son algunos de los mercados de energía en el país más expuestos a la volatilidad de los precios de bolsa, que pasó de $374.24 el KWH en enero a $533.7 en febrero, hasta alcanzar los $823.6 en mayo.