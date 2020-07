Bebé de un mes de nacido se recuperó de COVID-19 en Galapa (Atlántico)

Un hecho que tiene felices a familiares, vecinos y amigos de la familia Cohen Ramírez en Galapa, Atlántico, es la satisfactoria recuperación del pequeño, Gian Lucas, de tan solo un mes de nacido, quien luego de haber sido diagnosticado como positivo para la COVID-19, en su etapa neo natal, logró superar la enfermedad.

El menor, una semana después de su nacimiento, comenzó a mostrar disminución de peso y otros rasgos que alertaron a su madre, Deliannys, quien de inmediato lo llevó a un centro asistencial de la población.

Luego de algunos exámenes y pruebas realizadas, a la madre del bebé, le confirmaron que su pequeño hijo había contraído la enfermedad.

La joven mujer relató los angustiosos momentos que vivió. Dijo que “mi bebé, con tan solo diez días de nacido, fue un caso positivo de la COVID-19. El día de hoy, gracias a Dios, ya se encuentra recuperado. Fueron trece días que duré en UCI. Días de angustia y de bastante desesperación para mí y para mi familia; sin embargo, gracias a Dios y a todas las oraciones que tuvimos, el bebé es un caso recuperado y ya se encuentra con nosotros”, indicó la progenitora de Gian Lucas.

De acuerdo a Deliannys, quien asegura que su bebé fue un caso asintomático, hay que cuidarse y tomar muy en serio la patología.

“Les invitó a todos a que de verdad se cuiden, tomen conciencia y prevención. Depende de nosotros no contagiarnos del virus, acuérdense que si no nos lavamos las manos, no usamos el tapabocas, quienes nos enfermamos somos nosotros, depende de nosotros cuidarnos”, agregó.

La madre de Gian Lucas agradeció a las autoridades por el apoyo brindado en los difíciles momentos.

“Le doy las gracias a la Secretaría de Salud de Galapa, del Atlántico y al Gobierno de Colombia por el apoyo brindado y por toda la ayuda que nos dieron. Que Dios les pague todo lo que hicieron por mi hijo y por mí”, puntualizó Deliannys Cohen.