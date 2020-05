Bebé fallecido por COVID-19 en el Atlántico era visitado por vecinos sin protección

El funcionario aprovechó para hacer la denuncia sobre el reporte tardío del fallecimiento por parte de la IPS, lo que generó que no se hiciera el cerco epidemiológico de manera oportuna.

"El bebé falleció en Barranquilla, y en Soledad nunca tuvimos ese reporte, solo seis días después de la muerte y porque la Secretaría de Salud departamental nos indicó que el caso le correspondía a Soledad. Eso nos atrasó para reaccionar de manera inmediata y hacer el cerco epidemiológico oportuno, sin embargo ya nuestro equipo de reacción está haciendo todo ese trabajo para establecer los contactos en los vecinos y analizar los protocolos", dijo Fabregas.

Ante esto el funcionario exigió una sala de crisis unificada departamental, para reportar todos los casos a tiempo.

"Debe haber una sala de crisis unificada para que haya un flujo de información y no ocurra esto, seis días después es muy tarde para hacer el cerco epidemiológico. El virus no tiene frontera y está en cualquier parte del territorio, pero trabajando de la mano de todos podemos salir adelante", manifestó el Secretario de Salud.

Casos no identificados

Con relación al número de personas contagiadas en el municipio de Soledad, el Secretario de Salud indicó que en los últimos dos días el Instituto Nacional de Salud reportó 47 casos de personas de las cuales no tienen la ficha técnica.

"Hay unas inconsistencias con unos casos reportados por el INS que no concuerda con el reporte que nos da el departamento del Atlántico, hay 47 personas que no tenemos la ficha, ni ningún dato al respecto. No sabemos si son de nosotros o están cargando mal los casos y los pusieron en Soledad", puntualizó el funcionario.