La Fundación Humana para la Enseñanza y el Servicio (FHES) abrió inscripciones para el primer semestre del año 2022.

Su oferta educativa con becas del 90% en la matrícula, y 100 cupos educativos subsidiados, están destinados a mujeres jóvenes bachilleres que quieran capacitarse en la carrera técnica laboral en Atención al Huésped con énfasis en Hotelería.

Melba Cáceres, directora de la Fundación, sostuvo que uno de los requisitos para acceder a este beneficio es que sea mujer con título de bachiller, entre los 17 y 23 años, además pertenezcan a los estratos 1 y 2.

"Esta iniciativa apoya a mujeres facilitándoles su ingreso al sector productivo, es un programa que tiene una duración de tres semestres, más un semestre de práctica; dentro de la Fundación ubicamos a las mujeres para que realicen sus prácticas. Tenemos alianzas con hoteles, restaurantes, empresas de servicios donde ellas hacen sus prácticas y tenemos un alto nivel de empleabilidad, en el sentido en que muchas de las jóvenes que van a hacer sus prácticas quedan laborando en las empresas".

Añadió que, "la inscripción no tiene costo, no cobramos derechos pecuniarios como inscripciones, derechos de grados, las practicas no se pagan, no se pagan certificados, el estudiante solo debe pagar $160.000 por semestre".

Las egresadas de esta institución educativa están vinculadas al sector hotelero y turístico de Cartagena, en áreas tales como servicio de habitaciones, mesa, bar, auxiliar de cocina y de recepción, entre otras.

Con los subsidios educativos, la Fundación FHES, ofrece a la ciudad una alternativa que aporta a la reducción de la pobreza, promoviendo a las mujeres de los barrios populares para que puedan consolidar el sueño de tener un título que les garantice el bienestar propio y de sus familias.

Las mujeres interesadas en inscribirse pueden comunicarse a través de los canales virtuales de la institución: fhes500@hotmail.com, info@fundacionfhes.org y en los siguientes teléfonos: 3003701414 - 3104847911, o inscribirse en la página web de la Fundación FHES https://fundacionfhes.org/.