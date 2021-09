Desde las 5:30 de la mañana de este sábado, conductores y transportadores de diferentes empresas de buses en Barranquilla y su área metropolitana, han adelantado jornadas de protestas y bloqueos en 7 puntos estratégicos para la movilidad.

Entre los sitios afectados están en el municipio de Soledad, hasta la vía Circunvalar, la vía Cordialidad, la calle 30 y el boulevard de Simón Bolívar.

Esto buscando acuerdos que garanticen su seguridad, en medio de una crítica situación de extorsiones e intimidaciones de las que están siendo víctimas, producto de las órdenes de las cabecillas de grupos criminales, tales como: ‘Los Rastrojos - Costeños’, ‘El combo del Negro Ober’ y otras personas que se identifican como parte del ‘Clan del Golfo’.

"Nosotros exigimos garantías de seguridad para salir a trabajar sin miedo y zozobra. Las autoridades deben entender que no solo somos conductores, también somos padres de familia, esposos, hijos, hermanos, y muchos de nosotros cabezas de hogar. Nos da miedo ser víctimas de un atentado por extorsión, así que si no hay garantías, no podemos salir", sostuvo Gustavo Redondo, uno de los transportadores afectados.

Entre tanto, y para analizar la situación de inseguridad en Barraquilla y su área metropolitana, la autoridades adelantaron un Consejo de Seguridad con el fin de evaluar las medidas que se tomarán. Espacio que contó con la presencia del alcalde Jaime Pumarejo, los alcaldes de Soledad y Malambo, delegados de la Fiscalía Seccional Atlántico y la Policía de Barranquilla.

El alcalde Pumarejo señaló que ya tienen a varias personas identificadas como posibles autores de los atentados a conductores.

"Ya los tenemos identificados. Por ello, hemos diseñado un plan estratégico para lograr capturarlos con la ayuda de ustedes. Vamos a aumentar la recompensa hasta $50 millones por información que nos permita dar con estos criminales que quieren ponernos entre la espada y la pared. No vamos a permitir que nos sigan azotando a través de amenazas y atentados", puntualizó Pumarejo.

Así las cosas, los alcaldes de Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa anunciaron un trabajo conjunto para frenar la ola de inseguridad que se viene presentando en el área metropolitana.

A su turno, concejales de Barranquilla instaron a fortalecer las estrategias del despliegue operativo de la Policía Metropolitana junto con miembros del Ejército, para lograr un quiebre en la tendencia de delitos y homicidios con el plan ‘Contigo Barranquilla’.