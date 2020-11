Bomberos de Valledupar no tienen combustible para atender emergencias

Los llamados de emergencias en la ciudad de Valledupar, por estos días, no tienen respuesta del Cuerpo de bomberos de la capital cesarense. Y es que las maquinas no tienen combustible desde el pasado fin de semana.

Los ciudadanos que han reportado caída de árboles o el colapso de viviendas, producto de las lluvias, aseguran que no obtienen solución de los rescatistas.

“El fin de semana nos sorprendió que con todas las emergencias que hubo no logramos que llegaran, generalmente el resto de los organismos, como Cruz Roja o Defensa Civil, tardan un poco más en llegar, y es bien preocupante que los bomberos no actúen, eso no causa incertidumbre sobre todo para quienes estamos cerca al río. Afirmó Johan Mendoza, uno de los habitantes de Valledupar.

Falta de pago

Pero, es bueno señalar que la falta de combustible no es la única problemática que afecta al Cuerpo de bomberos.

Desde antes del inicio de la emergencia sanitaria por el covid 19, a los voluntarios les debían meses de salario, de los cuales aún siguen pendientes los meses de agosto y septiembre.

“Estamos impedidos para atender emergencias, no hay combustible, nos han llamado de la margen derecha del río Guatapurí y del barrio 450 años donde cayeron varios árboles”, agregó el sargento Tomas Charris.

A la falta de herramientas para operar, el limbo administrativo es otra de las preocupaciones del cuerpo bomberil, que desde hace días no cuenta tampoco con comandante.

A la ciudadanía le parece contradictorio que tras la visita del presidente de la República, Iván Duque, quien a inicios de octubre entregó dos nuevas máquinas al Cuerpo de Bomberos, hoy no haya combustible, en una época tan difícil por las emergencias que diario se presentan por cuenta de las fuertes lluvias.