Cadáver habría desaparecido en una clínica de Barranquilla

Un hecho inexplicable se presenta en Barranquilla, luego de que familiares de una anciana de 82 años, identificada como Sonia De León Ahumada, denunciaran la desaparición de sus restos mortales de la clínica Murillo.

El extraño caso se registró según los familiares, cuando intentaron reclamar el cuerpo luego de su fallecimiento el pasado domingo 21 de junio, tras padecer neumonía.

Claudia Lara, madre de las nietas de la señora Sonia, explicó lo sucedido, “la señora entró en la Clínica Murillo, el domingo, hacía cinco días. La señora muere el domingo y el cuerpo de la señora lo dejamos en la clínica. Su nieta Eliana comenta que todos los protocolos fueron bien hechos. Cuando la enfermera la mete en una bolsa, a ella le colocan su nombre y todo. Llamaron a la funeraria para que hicieran la recogida, porque a ella le hicieron una prueba de Covid, pero nunca llegaron los resultados. Ella muere de muerte natural, porque entró con una neumonía”, indicó la familiar.

Lea aquí: Abren féretro y bolsa de un cadáver con COVID-19 durante su sepelio en Malambo

Al momento del procedimiento mortuorio de la funeraria, se hizo notoria la desaparición.

“La iban a entregar para nosotros hacerle la sepultura. La están esperando en la funeraria y dicen que la señora no aparece. Yo llamé a la clínica y me dicen que el cuerpo no está allá. Se vienen todos hacia la clínica y dicen que la señora está ahí. Llamamos nuevamente, llega el muchacho de la funeraria y dice que esa no es la foto de la señora, le mostramos la foto y cuando entra, abre, sale y nos dice que no es”, agregó Claudia Lara.

Según se conoció el cuerpo que se esperaba encontrar era el de la abuela, pero aparecieron los despojos de otra persona. No obstante, los familiares de la fallecida mujer aseguraron que necesitan saber con certeza dónde están los restos.

“Nos llevaron con el muchacho que supuestamente entregó el cuerpo y el de la funeraria, para que nos esclarecieran. Habían enterrado a un señor, supuestamente era el cadáver de la señora Sonia. Fuimos a la funeraria y no nos dejaron abrirlo, porque había que esperar a los familiares de ese otro cuerpo”, añadió.

Según la denunciante, el cuerpo de la señora Sonia no aparece dejando sumida a la familia en un misterio.

Lea además: Regresan restricciones para departamento de Atlántico: suspenden el comercio

“No sé qué vamos a hacer, pero no aparece, no hay nada claro, no nos quieren mostrar. Se ha perdido el cuerpo no nos han entregado nada”, señaló.

Por su parte la clínica no ha dado respuesta a los requerimientos realizados por este medio.

“La clínica en sí no nos ha dado una respuesta, de qué pasó con el cuerpo de la señora”, puntualizó Claudia Lara.

La señora Lara finalmente indicó que, "la familia quiere saber ¿qué pasó con los despojos de su abuelita?. No se sabe si está en la clínica o si otras personas lo hayan sepultado por error".