Cae ‘Ojos Azules’, peligroso exparamilitar, en un operativo en el norte de Barranquilla

Hasta el centro empresarial Las Américas, en el norte de Barranquilla, llegaron la mañana de este martes agentes de inteligencia de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional para hacer efectiva una orden de captura en contra de Darío Alberto Laino Scopetta, un reconocido exparamilitar, quien es acusado de varios homicidios en el departamento del Atlántico.

La información fue confirmada por fuentes judiciales a RCN Radio, quienes aseguraron que tras la detención, el hombre fue llevado hasta la ciudad de Bogotá bajo un fuerte esquema de seguridad.

Entre tanto, Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, puntualmente de la familia De Silvestri, sostuvo que solo pide que se haga justicia y que alias Ojos Azules responda ante la justicia por los hechos atroces que cometió.

Hay que decir que es investigado por el crimen del abogado, docente, ganadero y presidente de Coolechera, Gustavo Alexis De Silvestri Saade, en el norte de Barranquilla, el 10 de octubre de 2002.

“El actual presidente Gustavo Petro denunció la presencia de la escopeta como uno de los hombres más peligrosos, como un paramilitar blindado y ningún jefe ni ningún postulado se ha atrevido a nombrarlo porque eran asesinados. Está condenado hoy por el Juzgado Décimo Penal del Circuito de Bogotá por el homicidio de un sindicalista de la empresa Coolechera”, dijo el penalista.

El abogado también agregó: "Tiene medidas de aseguramiento vigentes y es el responsable hoy determinado del asesinato de Gustavo de Silvestre y profesor y ganadero que hizo parte de la Junta directiva de Coolechera y fue asesinado hace casi 20 años, por lo cual la Fiscalía declaró delito de lesa humanidad. Ese homicidio en la cuales somos representantes de víctimas, un hombre de altísima peligrosidad que se movía a sus anchas por Barranquilla y por todo el departamento del Atlántico sin que nada le pasara, tiene una orden, además por narcotráfico para ser extraditado a los Estados Unidos y esperamos entonces que las autoridades a la mayor brevedad establezcan las motivaciones de esa orden de captura, porque la información que tenemos es que esta mañana en su oficina en el norte de Barranquilla, fue capturado".

Lea también: Asesinaron a dirigente comunal en el sur de Montería

Además, sostuvo que no sabe de su paradero y que teme que nada pase con su detención como ha ocurrido en diligencias anteriores.

“Recordemos que Laino Scopetta fue capturado hace unos años en una finca en Algarrobo y fue puesto en libertad a los pocos días con el mayor sigilo. Por eso he hecho pública la información que me da una fuente de la Fiscalía General de la Nación, precisamente para alertar a las autoridades. Me preocupa el silencio de la Fiscalía, que repito, han trabajado toda la vida cercanos a la escopeta, protegiéndolo y guardándolo. Y me preocupa el silencio de las autoridades. Es una realidad que hay. Fue capturado en su oficina, donde se encuentra en ese momento. Lo desconozco, pero hago un llamado y pongo en alerta a las autoridades, Fiscalía y Policía Nacional del alto nivel de corrupción de este funcionario. Que las autoridades desde Bogotá tomen lupa de lo que pasó el día de hoy”, agregó el jurista.

Manuel Santiago Pájaro Peinado, quien era empleado de la Alcaldía de Barranquilla y tesorero del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla, Sindiba, fue asesinado, al parecer, por una orden de Laino.

Le puede interesar: Cae red de narcotráfico que enviaba cocaína desde Puerto de Barranquilla hacia Europa y Medio Oriente

El crimen ocurrió el día 16 de agosto de 2001 en la calle 80 No. 3B - 05 del Barrio Santo Domingo, en el sur de Barranquilla.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades judicial ni en Barranquilla y tampoco en Bogotá.