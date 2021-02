Camioneros no logran acuerdo y seguirán bloqueando peajes en Cartagena

El gremio de transportadores de carga pesada en Cartagena convocó a nuevas jornadas de manifestación pacífica, luego que la Concesión Vial negara la solicitud del alcalde de levantar las talanqueras en los peajes de la ciudad.

Las manifestaciones iniciaron la protesta a partir de las 6:00 de la mañana de este martes 23 de febrero, hasta que sean exentos de pagar el valor de los peajes.

Nausícrate Pérez, miembro del "comité antipeajes" y director ejecutivo de la Escuela de Abogados, le hizo un llamado al alcalde William Dau Chamat a liquidar el contrato que tiene con la Concesión Vial, antes de que el caos tome fuerza en la ciudad.

"El alcalde puede suspender el contrato o darlo por terminado, ya sea bilateral o unilateralmente. Él no necesita de la Contraloría ni de la Procuraduría, es una decisión político administrativa", manifestó el abogado Nausícrate Pérez.

Agregó que el alcalde Dau "no tiene por qué estar pidiéndole favores a la Concesión; si él cree que la Tasa Interna de Retorno se cumplió debe dar por terminado y liquidado el contrato y si la Concesión no está de acuerdo, que demande".

Damaris Díaz, representantes del Comité de Transportadores de Carga de Cartagena, expresó que con estas protestas -en las que son protagonistas los vehículos de carga pesada que se ubican en las vías de la ciudad- exigirán que el derecho a la igualdad, al no pago de los peajes como los vehículos de categoría I, II, III.

"El alcalde solicitud que suspendiera el pago de los peajes total a todo tipo de vehículos, esto no fue aceptado. La Concesión Vial lo que responde es que no hay argumentos jurídicos para hacerlo, nosotros no vamos a entrar en discusión con eso".

El representante del "comité antipeajes" puntualizó que la ciudad no puede estar sumergida en una incertidumbre, que desde el 15 de febrero tiene preocupados a los representantes de las empresas de la zona franca de la ciudad.

"O el alcalde y su equipo jurídico no tienen conocimiento del tema o prácticamente hay una verdad que no se le ha dicho a la ciudad. El alcalde debe enfrentarse a la Concesión, la administración pública es de hechos contundentes. El balón está en la cancha del alcalde", señaló.

El gremio de transportadores aseveró que no seguirán pagando peajes e invitaron al mandatario local a mantener la malla vial con otra forma de recaudo.

El abogado Perez añadió que "si se liquida el contrato se puede crear un fondo de mantenimiento de vía; hay muchas herramientas legales para el mantenimiento de vía, se puede transformar el estatuto tributario".

Los transportadores anunciaron que se tomarán los peajes de Mamonal, Manga y Ceballos, lo que podría causar congestión vehicular en la ciudad.