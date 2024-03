Una camioneta destaca utilizada normalmente para el transporte de escombros o para la comercialización de productos en las calles es hoy día la ambulancia de la ESE Hospital Santa Catalina de Sena, en el municipio de Sucre - Sucre. Sin las más mínimas condiciones para el transporte de un paciente, los médicos con tal de salvarles la vida deben enviar a sus enfermos en un tortuoso viaje que muchas veces empeoró a su estado de salud.

Le puede interesar: Soldado muere a manos de compañero en Casanare: autoridades investigan.

“El Hospital Santa Catalina de Sena no tiene una ambulancia adecuada para hacer los traslado, lo que hay son unos carros viejos y usados, unos carros que intentan convertir en ambulancia, pero que no pueden porque no se puede convertir en ambulancia un tipo de carro que no es apto para el traslado de pacientes. Esto no es una finca, esto no es un negocio, esto es un hospital donde se atienden vidas diariamente, ayer fue un día que una señora vino infartada con edema agudo de pulmón, no soportaba estar acostada y me mandaron un carro súper ineficiente que lo que hizo fue empeorar el estado de la persona”, dijo Juan de Dios Sánchez médico Rural.

A esta situación se le suma la falta de insumos y medicamentos para tratar a los enfermos y en ocasiones son devueltos hacia sus casas a buscar elementos que deben estar en el hospital, pero no los hay.

“Ayer no había un tensiómetro en el hospital, no había omeprazol en el hospital, entonces a mí se me cae la cara de la vergüenza al decirle un familiar no hay esto, puede irlo a comprar, como esa señora que me llegó a esa hora y me tocó mandarla a su casa a ver si alguien tenía un tensiómetro porque aquí en el hospital no lo había”, afirmó el indignado médico.

Lea también: Denuncian que Gobierno Petro redujo la edad frente al reclutamiento de menores

A este centro asistencial del municipio de Sucre - Sucre, el Estado entregó ambulancias acuáticas para el traslado de pacientes que fueron dejadas bajo el sol y la lluvia y terminaron deteriorándose en una zona enmontada de ese municipio.

Assad Cure, Alcalde de la población, asegura que no le molesta que estos temas se hagan virales, pues a la vez sirven para que de esta manera el Estado ponga los ojos en esta población abandonada.