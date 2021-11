Campesinos de La Mojana temen lo peor cuando llegue el verano a la región

Añadió que “en Achí estamos cerrando el chorro que se reventó en el Rosario, la situación con la temporada de lluvia y el Fenómeno de La Niña nos ha dificultado el trabajo. Se ha venido atendiendo a toda la población con ayuda humanitaria, estamos trabajando con maquinaria en los puntos críticos. El balance es de 5.500 viviendas afectadas en el departamento de Bolívar”.

Marcial Chávez, alcalde del municipio de San Jacinto del Cauca, indicó que "es el momento de avanzar como región y no seguir dejando que los intereses personales destruyan la zona más fértil y próspera del país".

“Desde hace año y medio he venido informado sobre esta calamidad. Luchamos tanto para que esta calamidad en mi municipio en la región de La Mojana no sucediera. No tuve el acompañamiento de los alcaldes vecinos, pensaron que era un sofisma y hoy es una realidad”, dijo Marcial.

Eulices Villalobos, afectado aseguró que “todo está totalmente inundado y sigue inundándose”.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, resaltó que el Gobierno Nacional invertirá $102.000 millones para dar solución estructural al problema de inundaciones que padece La Mojana bolivarense.