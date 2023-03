Cantante Álex Manga responde a supuesto fraude de energía en su finca

Como un atropello a su buen nombre calificó el cantante vallenato Álex Manga sobre la información entregada por la empresa Air-e en Atlántico que detectó un supuesto fraude en la finca 'Villa Mayo' propiedad del artista en el municipio de Polonuevo.

De acuerdo con el gerente de servicios Jurídicos de Air-e, Fermín De la Hoz Torrente, la finca tiene 11 piscinas con 35 mil pesos aproximadamente para su cría y comercialización y en el operativo desarrollado por técnicos especializado, se detectaron líneas directas por fuera del medidor para evadir el pago del consumo real de energía.

Ante esto, Manga publicó un video en redes sociales donde explicó lo ocurrido.

"He sido víctima de una calumnia de parte de empleados de Air-e donde me acusan de un fraude en mi propiedad, la cual tengo arrendada desde hace mucho tiempo y tengo más de un año que no voy por allá. La tenía arrendada a un muchacho y la desocuparon en junio del año pasado, luego en el mes de noviembre se la arrendé a Alvaro Bobadilla y Julio Cabarcas, quienes hacen uso del sistema de piscicultura que tengo en mi propiedad y apenas están comenzando. Tengo las pruebas de que el 90% de las piscinas están desocupadas y una sola piscina en uso con alevinos. En mi finca tenemos paneles solares y plantas eléctricas porque tenemos problemas por parte de Air-e con el servicio que es demasiado deficiente", precisó el cantante.

No obstante, Manga reconoció que sí hubo una conexión externa que fue por "emergencia" y pidió retractación o de lo contrario emprenderá acciones jurídicas.

"Hubo una caída de luz y a los arrendados les tocó poner un cable por fuera porque los alevinos se estaban muriendo. Le pido el favor al señor de Air-e, quien salió a divulgar un video que se ha vuelto viral donde está enlodando mi nombre que por favor se retracte en sus palabras o sino me tocará tomar acciones legales contra él, ya que está atentando contra mi buen nombre", añadió.

De igual manera Álex Manga señaló que tiene las pruebas de que la propiedad está al día en sus pagos del servicio de energía.

"Voy a publicar las pruebas de pagos, también el contrato de arrendamiento para que se vea que es una vil mentira y una calumnia montada por estos empleados de Air-e para distraer del mal servicio que están prestando en la región", finalizó.

Según informó la empresa Air-e el robo de energía está tipificado como Defraudación de fluidos, consagrado en el artículo 256 del Código Penal, el cual establece penas de hasta 6 años de prisión y multa hasta por 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.