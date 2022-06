Capturan a mamá del menor hallado muerto en playas de Buritaca, Santa Marta

Las autoridades ordenaron la captura de Yenni Alexandra Higuera Casallas, madre del menor que fue hallado muerto en playas de Buritica, ya que ella deberá responder por el delito de homicidio agravado. Este miércoles se adelantará la audiencia de legalización.

Luego de la captura, la mujer fue llevada hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, para responder por el delito que se le imputa.

Recordemos que Yenni Alexandra Higuera Casallas, de 26 años, había desaparecido luego de la extraña muerte de su pequeño bebé de 15 meses en playas de Santa Marta.

El cuerpo del menor fue encontrado sin vida el pasado 3 de abril, a orillas de la playa de Buritaca por dos personas que pasaban por el lugar, lo extraño del hallazgo, fue que el cuerpo del bebé estaba en un lugar muy retirado del balneario turístico, a casi dos horas de dónde estaba su cochecito azul y a 500 metros se encontraron las pertenencias de Yenni Alexandra Higuera Casallas; desde el lunes 4 de abril la Policía Metropolitana de Santa Marta emprendió la búsqueda de la mujer que no dejó ninguna señal sobre su paradero.

Una de las piezas claves del rompecabezas para dar con la mujer de 26 años, fueron unos videos que revelaron algunos establecimientos donde estuvo con el pequeño Edwin Samuel Guerrero Higuera, horas antes de la tragedia, sin embargo, los vídeos sólo revelaban información sobre su estadía en Santa Marta, pero uno de los videos mostró a la mujer caminando descalza y desesperada por la troncal del caribe en dirección hacia La Guajira.

La incertidumbre empezó a crecer cuando la mujer apareció de manera repentina el día 14 de abril en la ciudad de Bucaramanga, de inmediato la mamá de Yenni Higuera, se movilizó de Santa Marta, hasta la capital de Santander para reencontrase con su hija y luego viajar hasta Bogotá dónde finalmente se internó en una clínica de salud mental. Estando hospitalizada no podía rendir declaraciones ante la Fiscalía por su presunta patología mental.

El día 8 de mayo de 2022, la enfermera de 26 años y madre del bebé fallecido, recibió alta médica y se dirigió hasta los estrados judiciales en la comisaría de familia de la localidad de Kennedy para interponer una medida de aseguramiento en contra del papá del menor por una presunta amenaza, agravio y daño a su integridad, la mujer aseguró sentirse perseguida por Edwin Guerrero y afirmó que esas cosas le generaban más desespero y deseos de volver a hacerse daño.

Así lo declaró la madre del bebé ante la comisaría de familia, “Yo salgo de la clínica de redes de médicas de reposo el día 8 de mayo, y mi familia me empieza a contar que el señor Edwin ha aprovechado de los medios de comunicación para hacer especulaciones referentes a la muerte de mi hijo y para hacer falsas acusaciones, salen noticias diciendo que yo me aprovechaba del niño, que yo lo utilizaba a mi hijo para desquitarme de él, esas cosas no son ciertas y me generan más desespero e intento volverme a hacerme daño”, aseguró Higuera Casallas.

Ante dicha denuncia de la madre del menor, una de las familiares del papá del niño expresó, “Nuestra familia pide justicia por la muerte de Edwin Samuel Guerrero Higuera, ya que, hasta el día de hoy, aún no tenemos ningún tipo de respuesta por parte de la madre no queremos que la muerte de nuestro angelito quede impune”, enfatizó Ángela Álvarez, prima de Edwin Guerrero.

Por su parte, el fiscal seccional del Magdalena, Ricardo Romero Moreno, designó a una fiscal encargada del caso, quien realizó un trabajo de más de dos meses, dónde cotejó las pruebas, testimonios, la carta que dejó Yenni Alexandra Higuera Casallas y los cuatro registros fílmicos para poder proceder con la captura de la mujer, la principal sospechosa de uno de los casos más impactantes y extraños que haya ocurrido en la ciudad de Santa Marta.