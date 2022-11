Capturan a periodista por golpear y amenazar a su expareja en Santa Marta

Las autoridades capturaron este jueves al periodista deportivo Orlando Rafael Montero Ardila, señalado de maltratar y amenazar de muerte a su excompañera sentimental en Santa Marta.

La detención se hizo efectiva cuando el sindicado se disponía a ingresar a su lugar de trabajo donde dirige un programa de radio.

La victima, quien fue mujer del periodista y con quien tuvo una hija, denunció a través de sus redes sociales los malos tratos y las amenazas a las que se veía sometida por el periodista.

María Angélica Sánchez había realizado en seis ocasiones las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, las mismas no fructificaron y el periodista seguía amenazándola.

María Sánchez aseguró que “las mujeres no tenemos derechos a una vida tranquila, uno se separa y lleva la cruz de la expareja”.

“Desde hace varios años no tengo ninguna relación sentimental con Orlando Montero, sin embargo, he tratado de llevar la fiesta en paz teniendo en cuenta que tenemos una hija en común”, sostuvo.

“Mis amigos más cercanos saben por todo lo que he pasado, son testigos que Orlando me persigue en el gimnasio, en las canchas y en el trabajo y todo porque no quiero tener relaciones íntimas o sentimentales con él. Me robó el celular y me amenazó con publicar fotos intimas mías”, aseguró Sánchez.

Cabe resaltar que, el pasado 3 de noviembre, María Angélica Sánchez denunció, a través de su red social de Facebook, a su expareja y padre de su hija, quien la amenazaba de muerte.

El periodista aseguraba que antes que finalizara el año 2022 alguien se iba a morir. “Vas a dejar muriendo a una niña inocente por un deporte”, amenazaba el periodista.

En la noche del miércoles 8 de noviembre se realizó una audiencia de manera virtual, en la cual un juez de Control de Garantías hizo efectiva su legalización de captura. Las autoridades le dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario.