Capturan a responsables de millonaria estafa en paseos en coche en Cartagena

Este sábado se conoció la captura de tres personas que fueron señaladas de ser partícipes de una millonaria estaba a una turista canadiense en diciembre del año pasado. La turista extranjera terminó pagando un viaje en coche, por el cual le habían cobrado $100.000, un total de $18 millones.

Cabe destacar que esta sería la mayor estafa a una turista extranjera en lo que se ha presentado en la capital de Bolívar, esto tras un largo historial de engaños a viajeros de los mal llamados operadores turísticos.

La mujer canadiense hizo la denuncia ante las autoridades luego de ver sus tarjetas de crédito, esto luego de haber acordado un pago menor con el cochero y terminando de pagar 4.500 dólares.

“En la primera transacción, ella me dijo que la transacción no había pasado, luego le di otra tarjeta de crédito y me dijo que la conexión a internet era inestable y que de nuevo la transacción no había pasado. La tercera vez sí pasó y entonces ella dijo: ‘Bienvenidos a Cartagena, mi ciudad es hermosa, disfruten sus vacaciones’”, mencionó Lin Yu Chen, la mujer víctima de la millonaria estafa.

Los tres detenidos son Jorge Eliezer Julio Jiménez, alias Niño tato, de 28 años; Enilsa María Julio Ávila, alias La Mona, de 23 años, y Justher Enrique Polo Lara, alias Oso, de 32 años.