Capturan a Bernardo 'el Cura' Hoyos en Barranquilla

Sin embargo, de acuerdo con su abogado, el exmandatario ya fue condenado con prisión domiciliaria por dicho proceso y tiene un permiso para trabajar con la comunidad.

"Una patrulla lo detuvo y le aparecía una orden de captura, pero es una orden de captura del año 2017, en un proceso en el que él ya tiene domiciliaria y tiene permiso para trabajar. Estamos tratando de resolver la situación aquí para que lo dejen en libertad", indicó el abogado Carlos Altamar.

Por otro lado, Altamar afirmó que, de haber celeridad, el exalcalde debería regresar a su casa esta misma noche.

"Realmente no hay absolutamente nada, no es un proceso nuevo. Si hay celeridad en la justicia, debe regresar esta misma noche a su casa, porque además no debió ser capturado", agregó Carlos Altamar.

Cabe resaltar que el exalcalde y exsacerdote Hoyos fue mandatario de Barranquilla en los periodos de 1992 y 1998, y fue investigado por irregularidades en contratos mientras ejercía como alcalde.