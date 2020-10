Capturan a hombre señalado de golpear salvajemente a su expareja en Atlántico

Un hombre identificado como José David Rodríguez Guzmán fue capturado, tras propinarle una fuerte golpiza a su expareja sentimental, Andreina Corro Ugues, de 24 años, en hechos ocurridos en Sabanalarga, Atlántico.

Arelis Ugues, madre de la víctima, afirmó que su hija terminó en el hospital luego de la brutal agresión por parte de Rodríguez Guzmán.

"Él mandó al hospital a mi hija porque ella ya no quería vivir con él. Ella le decía constantemente que ya no quería nada, pero la acosaba donde quiera que ella estuviera", narró angustiada la mujer.

La madre de la víctima relató la agresión que sufrió su hija, lo cual conllevó a denunciar ante la Fiscalía al señalado.

"Ella estaba viviendo en mi casa y le dijo a José David que ya no quería vivir con él porque quería encargarse de sus hijos, pero él le decía que si ella no era para él, no iba a ser para más nadie y que prefería verla muerta", indicó Arelis.

"Luego de esa discusión, él le dio una cachetada y después lanzó al suelo y la golpeó en reiteradas ocasiones. Mi hija quedó con la cara hinchada y también le propinó un golpe en el pecho, por lo que la tuvieron que operar", prosiguió.

La mujer relató, además, que las agresiones de este hombre hacia Andreina empezaron desde el inicio de la relación. De igual forma, sostuvo que era "demasiado celoso y agresivo" con su hija.

Arelis dio a conocer que una vez su hija fue dada de alta, la tuvo que ayudar a salir del país, debido a que Rodríguez la amenazaba de muerte constantemente, lo que preocupó a la familia de la víctima.

El hombre fue capturado el pasado 29 de septiembre por personal del CTI de la Fiscalía, por el delito de violencia intrafamiliar.