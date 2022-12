Carlos Caicedo pide a la JEP expulsión de Trino Luna

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunció a través de su cuenta de Twitter que solicitará a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la expulsión del exgobernador Luna Correa, por presunto falso testimonio.

“El parapolítico, hermano de alias ‘El Cóndor’, sanguinario jefe paramilitar de El Banco, buscó protección para evadir condena por el crimen del líder liberal banqueño Fernando Pisciotti quien era su rival”. Se lee en el trino de Caicedo.

Asimismo, dijo que durante 20 años ha sido víctima de calumnia, que le ocasionó que fuera privado de la libertad por cinco años.

“Han sido 20 años calumniado e injuriado. Luna Correa es responsable que me privaran de la libertad 5 años injustamente, intento asesinarme y al no poder busco mi eliminación judicial y moral”, dijo el gobernador. Cabe señalar que el exgobernador Trino Luna Correa sorprendió a la justician cuando le dijo a la Fiscal delgada ante la Corte Suprema de Justicia que no le consta que el hoy gobernador Carlos Caicedo participó en los crímenes de la Universidad del Magdalena, como la del estudiante Hugo Maduro, del decano Roque Morelli Zárate y del vicerrector Julio Otero. Igualmente, que tampoco haya recibido apoyo de paramilitares.

La confesión del exmandatario magdalenense ante la Fiscalía es contraria a lo que siempre había dicho. Por su parte, el abogado Ricardo Téllez, apoderado del gobernador actual, aseguró que con esto se logra comprobar que Caicedo no tuvo nada que ver con estos hechos y que varios paramilitares trataron de vincularlo para recibir beneficios penales.

“No existe ni una sola prueba de que el gobernador tenga que ver con los crímenes. No es cierto que el gobernador haya participado en eso y lo acaba de corroborar su principal contradictor y enemigo público el exgobernador Trino Luna ”, señaló.

De igual forma, señaló el abogado que por estos crímenes fueron condenados unos paramilitares que pertenecían al grupo de Hernán Giraldo. Caicedo fue rector de la Universidad del Magdalena entre 1996 y 2002.