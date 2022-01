Carnaval de Barranquilla 2022: ¿Debe ser cancelado o suspendido?

Ante el aumento exponencial en cuanto al número de nuevos casos de contagio por covid-19, concejales de Barranquilla han unido su voz para revisar la pertinencia de celebrar -o no- el Carnaval para este año 2022.

Pese a que eventos como la tradicional 'Lectura del Bando' fueron aplazados y algunos desfiles cancelados, como los del Carnaval de la 44, los cabildantes proponen que si persiste la condición epidemiológica en la ciudad en cuánto al alza de casos positivos de covid-19, sea suspendido o cancelado el Carnaval.

"Es un escenario muy complejo, dado que entendemos que decenas de familias dependen económicamente de las fiestas del Carnaval. Este virus, aunque ataca de manera silenciosa, se nos vino nuevamente con un incremento importante de infectados. Por ende, aplaudo la cancelación de eventos masivos y festividades para éste mes de enero, pero sugiero que se continúe revisando la dinámica con expertos y se tomen decisiones de manera temprana para lo que se vendría en febrero", expuso Richard Fernández, concejal de Barranquilla.

Fernández asegura que "aquí debemos ser responsables y no podemos desafiar el virus. Si no se toman las decisiones de manera prudente y acertada, más adelante podemos lamentarnos. Miremos lo que pasó en el año 2020; no podemos seguir improvisando, tenemos que seguir avanzando pero sin jugar con la vida de la gente".

A la petición también se suma la voz del concejal Antonio Bohórquez, quien en diálogo con RCN Radio en Barranquilla aseguró que su aprobación al calendario se había dado de manera condicionada, dado el posible aumento de contagios para la época.

"Lo dejé como constancia en la última plenaria del Concejo de Barranquilla en la Casa del Carnaval. Si bien es cierto que tenemos cifras importantes en materia de vacunación, y la ocupación de camas UCI se mantiene por debajo del 5% con pacientes contagiados de covid-19, no podemos arriesgarnos a agudizar el cuarto pico con eventos que pongan en jacque la salud de los barranquilleros", puntualizó Bohórquez.

En cuánto al jalonamiento económico que genera el Carnaval 2022, los concejales adelantarán un debate de control político en las próximas horas par revisar -en detalle- qué medidas se pueden tomar en cuánto a los eventos que albergarán grandes artistas de talla internacional, además de los palcos en la Vía 40 y los millonarios contratos por concepto de alquileres y publicidad.

"Estamos esperando que se den las citaciones en las diferentes comisiones, dado que legalmente no podemos iniciar con la agenda de sesiones ordinarias porque romperíamos el reglamento interno. Sin embargo, en este debate queremos analizar -desde diferentes aristas- qué puede pasar con el Carnaval de Barranquilla", agregó.

Otros concejales como Andrés Rengifo se suman a la propuesta de revisar las condiciones de salud pública, teniendo en cuenta el número de casos que reporta a diario el ministerio de Salud y la ocupación de camas en Unidades de Cuidados Intensivo (UCI) en Barranquilla.