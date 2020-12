"Carnaval del Atlántico" será virtual y lo transmitirán por Señal Colombia

La pandemia de la Covid-19 cambió los planes de los líderes culturales de Barranquilla y el Atlántico, quienes no podrán realizar las populares fiestas del carnaval con desfiles y populosas celebraciones.

Pero la virtualidad les permitirá mantener vivas sus tradiciones, sin exponerse al contagio del virus.

Así lo resumió la gobernadora regional, Elsa Noguera, quien destacó que están trabajando para que las fiestas continúen en el marco de la 'nueva normalidad'. Lo anterior será posible a través de una alianza con el ministerio de las TIC, que les permitirá transmitir diferentes eventos a través de Señal Colombia.

“Con esta iniciativa vamos a privilegiar la salvaguarda del patrimonio, ante la ausencia de eventos multitudinarios para cuidar la vida de nuestra gente. Esta será una oportunidad para visibilizar los orígenes de nuestra fiesta, que no se aplaza sino que se adapta a la realidad”, explicó Noguera.

Debido a que la alianza fue realizada con la Gobernación del Atlántico, las tradiciones folclóricas que serán mostradas corresponden a las del departamento; por lo que serán incluidos los hacedores de los diferentes municipios.

Sobre esta virtualidad de las carnestolendas aún no hay mayores detalles. Lo que se sabe hasta ahora es que no se espera involucrar aglomeraciones y se permitirá conocer más de las raíces de esta tradición.

Esto será posible a través de contenidos como tutoriales, talleres académicos y cápsulas documentales. También tendrá formatos sonoros, como podcasts y listas de reproducción para mantener viva la tradición oral y formatos audiovisuales. Por último, otra de las grandes apuestas serán series y reportajes sobre la riqueza de los hacedores del departamento.

"Cuando la gobernadora Elsa Noguera me presentó este proyecto, no dudé en apoyarlo porque se trata de años de trabajo de nuestros hacedores, quienes mantienen vivo nuestro Carnaval. Vamos a demostrar que nuestro país no se detiene", indicó Karen Abudinen.