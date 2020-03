Cartagena contuvo llegada de otras 20 personas con síntomas de coronavirus

El Gobierno Nacional prohibió la llegada de cruceros en todos los puertos marítimos del país, como una medida para combatir la propagación del coronavirus, que ya fue declarado como pandemia a nivel mundial.

Una de las personas que tiene la enfermedad en Colombia es una mujer de más de 80 años que arribó a Cartagena en una embarcación a la que no se le había permitido atracar en ningún otro país.

El alcalde de esa ciudad, William Dau, quien sostuvo una reunión este jueves en el Ministerio del Interior, confirmó que gracias a las medidas que se tomaron por parte del Gobierno Nacional, se logró contener la llegada de por lo menos otras 20 personas con síntomas del Covid-19.

“Hemos tomado unas medidas bastante drásticas como la prohibición de la llegada de cruceros a la ciudad de Cartagena. Tenemos nuestro primer caso de coronavirus de una pasajera que llegó el domingo pasado y no podemos correr riesgos de que lleguen más pasajeros con la enfermedad”, señaló.

Y añadió: “Ayer llegó un nuevo crucero que no le permitimos desembarcar. Hoy estaba programada la llegada de otros tres cruceros con más de 6.700 pasajeros y de esos había como unos 18 o 20 que, aunque no han sido declarados como portadores del coronavirus, sí tenían toda la sintomatología y eso no se puede permitir, por eso estamos prohibiendo la llegada de cruceros”.

El mandatario de la capital de Bolívar dijo que aunque la llegada de turistas a La Heroica es importante para impulsar la economía de la región, lo mejor es acatar las medidas que se han implementado desde el Gobierno central para evitar un mayor contagio.

“La vida es más importante que la plata”, indicó Dau al reiterar que la administración seguirá al pie de la letra las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y las autoridades de sanidad.