Cartagena decreta día sin moto para este viernes y ley seca para el puente

El decreto también prohíbe las reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados. Asimismo, no se podrán realizar espectáculos públicos o eventos privados, ni hacer uso de artefactos de amplificación sonora, como los Pick Up, desde las 00:00 horas del sábado 14 de noviembre hasta las 6:00 a.m. del martes 17 de noviembre.

Días sin moto en Cartagena

El alcalde William Dau Chamat anunció, mediante el decreto 1429 de noviembre 12 de 2020, que los días viernes 13 de noviembre de 2020 y 18 de diciembre de 2020 no podrán circular motocicletas de cualquier modalidad y cilindraje, incluyendo cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas con pedaleo asistido con motor, en todo el distrito de Cartagena.